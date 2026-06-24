La Modica Gospel Academy ha preso parte alla Festa della Musica 2026 esibendosi al Ferrara Summer Festival insieme all’Italian Gospel Choir, formazione nazionale che ha riunito 300 cantanti provenienti da diverse regioni italiane. Sul palco, il 21 giugno, anche dodici componenti del coro modicano guidati dal maestro Giorgio Rizza, che ha partecipato all’evento anche in veste di corista.

L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Musica, ha visto la presenza di 28 corali provenienti da tutta Italia e l’accompagnamento di un’orchestra composta da 13 musicisti. La manifestazione si è svolta nell’ambito del Ferrara Summer Festival, davanti a un pubblico numeroso.

La formazione iblea ha rappresentato la Sicilia all’interno dell’Italian Gospel Choir, realtà corale nazionale insignita in passato di due Medaglie di rappresentanza del Presidente della Repubblica. La direzione artistica e organizzativa è stata affidata a Francesco Zarbano, presidente del coro nazionale, insieme al direttore Alessandro Pozzetto e al vicedirettore Alex Negro, che hanno curato anche le parti solistiche.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l’esibizione ha coinvolto coristi di diverse fasce d’età, accomunati dal tradizionale abito blu con i colori del tricolore.

«Vedere i nostri ragazzi cantare su un palcoscenico così importante, uniti alla Nazionale Gospel insieme ad altre 27 corali provenienti da tutta Italia, è stata un’emozione indescrivibile. Abbiamo portato a Ferrara non solo la nostra musica, ma l’anima e il calore della Sicilia», ha dichiarato Giorgio Rizza.

L’esperienza rappresenta una nuova tappa nel percorso della Modica Gospel Academy, attiva da anni nel territorio ragusano e impegnata nella diffusione della musica gospel. Tra i partner dell’iniziativa figura anche il Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP.

Insieme al maestro Giorgio Rizza hanno preso parte all’evento Sara Agosta, Carla Barone, Donatello Barone, Marcella Bonomo, Gianluca Burderi, Saro Cannizzaro, Pina Cataldi, Dalila Causarano, Tony Gagliolo, Eleonora Micieli, Gioena Nania e Mary Zaccone, protagonisti della rappresentanza siciliana all’interno della formazione nazionale.