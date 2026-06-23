Il Movimento 5 Stelle di Ragusa affida a Marco Distefano il ruolo di rappresentante del Network Giovani di Acate, una nomina decisa dal coordinamento provinciale che punta a rafforzare la presenza delle nuove generazioni nelle attività politiche e civiche del territorio. La designazione riguarda uno dei comuni della provincia e segna un nuovo passaggio nell’organizzazione locale del movimento.

Distefano, attivo nella realtà acatese, sarà il riferimento cittadino del Network Giovani, struttura interna dedicata ai temi che interessano le nuove generazioni. L’organismo si occupa di promuovere momenti di confronto e iniziative su questioni che spaziano dal lavoro alla formazione, dall’innovazione alla sostenibilità ambientale, fino alla partecipazione democratica.

La nomina ad Acate si inserisce nel percorso di consolidamento della rete giovanile del M5S in provincia di Ragusa. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire una maggiore presenza dei giovani nei processi di discussione e nelle attività pubbliche legate ai territori.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo», ha dichiarato Marco Distefano. «Il mio obiettivo sarà quello di rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita politica e civile, creando occasioni di confronto, ascolto e proposta». Secondo il nuovo referente, «le nuove generazioni devono essere protagoniste del cambiamento e contribuire concretamente alla costruzione del futuro dei nostri territori».

Il coordinatore provinciale del M5S, Federico Piccitto, e la deputata regionale Stefania Campo hanno rivolto gli auguri di buon lavoro al neo rappresentante del Network Giovani di Acate.

La struttura giovanile del Movimento 5 Stelle è pensata come uno spazio dedicato all’elaborazione di proposte e alla partecipazione dei più giovani, con iniziative orientate ai temi sociali, ambientali e dell’innovazione.