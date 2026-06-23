Un uomo è rimasto coinvolto nelle prime ore di oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Loreto Gallinara, nei pressi del viadotto Nino Avola a Modica Alta. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida, perdendo il controllo del veicolo e terminando la corsa contro il guard rail. Nonostante l’impatto, non avrebbe riportato conseguenze gravi. Le circostanze dell’accaduto sono in fase di accertamento.

L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino. L’auto, dopo essere uscita dalla traiettoria di marcia, si è arrestata contro le barriere di protezione presenti lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri della Compagnia di Modica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo è stato assistito dal personale sanitario e, secondo quanto emerso, non avrebbe riportato ferite.