Gli atleti della TOTS Academy hanno chiuso con diversi piazzamenti di rilievo la “First Defense IDPA Match”, disputata il 21 giugno al poligono ASD Tiro Dinamico di Pachino, nel Siracusano. La squadra guidata dall’istruttore master Giovanni Rosso si è messa in evidenza soprattutto nella categoria SSP classe NV, dove ha occupato tutte le prime tre posizioni, risultato che ha caratterizzato la giornata di gara.

La competizione, inserita nel circuito dell’International Defensive Pistol Association (IDPA), si è svolta su sei stage più una sessione di warm-up, con un minimo di 104 colpi previsti. Le elevate temperature registrate durante la giornata hanno reso più impegnativa la prova per gli shooter presenti.

First Defense IDPA Match, il podio della classe NV parla TOTS Academy

Nella categoria SSP classe NV, il primo posto è andato ad Alessandro Iacono, davanti a Carmelo Di Bona e Antonio Mare, completando un podio interamente occupato dagli atleti della società. A ridosso delle prime posizioni si sono classificati anche Alessandro Mare, quarto, seguito da Giovanni Mazza, sesto, Rosario Massari, settimo, e Stefania Rodica Tasca, ottava.

Risultati positivi sono arrivati anche nelle altre classi. In SSP classe SS, Filippo Malandrino ha conquistato il terzo posto, mentre Giovanni Di Bona ha chiuso quinto. Nella SSP classe MM, il tecnico e istruttore Giovanni Rosso si è piazzato al terzo posto.

Il tiro dinamico sportivo difensivo continua a raccogliere partecipazione anche in Sicilia attraverso le competizioni organizzate secondo i regolamenti IDPA. I risultati ottenuti a Pachino confermano la presenza di un gruppo di atleti capace di ottenere piazzamenti in diverse categorie e di confrontarsi in manifestazioni che richiedono precisione, velocità e gestione dello stress agonistico.