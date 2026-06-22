Una sostanza naturale contenuta nella rucola e in altri ortaggi della famiglia delle Brassicaceae potrebbe contribuire a contrastare alcuni effetti metabolici associati a un’alimentazione molto ricca di grassi. È quanto hanno osservato ricercatori italiani coordinati dall’Università di Pisa, che hanno pubblicato i risultati su Phytotherapy Research. La notizia interessa il campo della prevenzione metabolica perché riguarda obesità, glicemia elevata e accumulo di grasso addominale, problemi sempre più diffusi.

Lo studio è stato condotto con la collaborazione del Crea – Centro di ricerca cerealicola e colture industriali di Bologna, dell’Università di Firenze e dell’Università Federico II di Napoli. I ricercatori hanno concentrato l’attenzione sulla glucoerucina, una molecola naturalmente presente in rucola, broccoli, cavoli e in altre verdure appartenenti alle Brassicaceae.

Glucoerucina e obesità: cosa ha osservato lo studio

L’esperimento è stato realizzato su un modello murino di obesità indotta da una dieta ad alto contenuto di grassi. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli di un gruppo di controllo.

Dopo dieci settimane, gli animali che avevano assunto la glucoerucina hanno mostrato un incremento di peso inferiore, insieme a valori più bassi di glicemia e trigliceridi e a una minore quantità di grasso addominale rispetto agli animali non trattati.

Secondo i ricercatori, la sostanza avrebbe influenzato anche il comportamento del tessuto adiposo. Le cellule del grasso risultavano più piccole e presentavano segni ridotti di infiammazione. È stato osservato anche un aumento dell’attività metabolica del tessuto adiposo.

Il fenomeno del “browning” del grasso

Uno degli aspetti più interessanti emersi riguarda il cosiddetto browning del tessuto adiposo bianco, un processo attraverso il quale alcune cellule acquisiscono caratteristiche più simili a quelle del grasso bruno.

Il grasso bruno è noto per la sua capacità di consumare energia e produrre calore. Rendere parte del tessuto adiposo bianco più simile a quello bruno potrebbe quindi favorire un maggiore dispendio energetico.

Gli autori spiegano che la glucoerucina non sembrerebbe limitarsi a ridurre l’accumulo di grasso, ma potrebbe contribuire a rendere il tessuto adiposo più attivo dal punto di vista energetico.

La ricerca ha evidenziato anche concentrazioni più elevate di irisina, un ormone prodotto dai muscoli che è stato associato ai meccanismi coinvolti nel consumo energetico.

Perché i risultati vanno interpretati con cautela

I dati pubblicati rappresentano un contributo alla ricerca sui meccanismi metabolici, ma non permettono di concludere che la rucola o la glucoerucina siano una strategia terapeutica contro obesità o diabete.

Lo studio, infatti, è stato condotto su animali e non su esseri umani. Per verificare se gli stessi effetti siano riproducibili nella pratica clinica saranno necessari ulteriori studi.

Le Brassicaceae fanno parte di una dieta equilibrata e sono già considerate alimenti preziosi per l’apporto di fibre, vitamine e composti bioattivi. Tuttavia, nessun singolo alimento è in grado da solo di prevenire o trattare condizioni complesse come obesità e alterazioni del metabolismo.

L’obesità rimane una patologia multifattoriale che richiede interventi personalizzati, comprendenti alimentazione equilibrata, attività fisica e, quando necessario, valutazioni mediche specifiche.

Le informazioni riportate hanno finalità esclusivamente informative e non sostituiscono il parere del medico o di altri professionisti sanitari.