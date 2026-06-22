Scatterà nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno la prima campagna di disinfestazione estiva a Modica, con interventi programmati fino al 30 giugno in quartieri, frazioni e aree extraurbane. Il piano, predisposto dal Comune, prevede cinque notti di trattamenti dalle 23.45 alle 5 del mattino, con l’obiettivo di ridurre la presenza di insetti durante il periodo estivo e garantire condizioni più favorevoli sia ai residenti sia ai visitatori.

La prima giornata interesserà una vasta porzione del centro urbano, dall’area del cimitero comunale alla zona della stazione ferroviaria, passando per corso Umberto, quartiere San Paolo e corso Garibaldi. Nei giorni successivi le operazioni proseguiranno nelle campagne e nelle frazioni, fino a raggiungere Marina di Modica e Maganuco.

Secondo il calendario diffuso dall’amministrazione comunale, gli interventi sono previsti il 22, 23, 25, 29 e 30 giugno. Le strade indicate rappresentano punti di riferimento delle diverse aree interessate e il trattamento sarà esteso anche alle vie adiacenti.

Tra le zone coinvolte nella seconda notte di interventi figurano San Giacomo, Frigintini, Montesano e numerose aree del centro storico. Il 25 giugno sarà la volta delle contrade a sud e della zona di Monserrato, mentre il 29 giugno gli operatori raggiungeranno Sorda, Treppiedi, Michelica e la zona artigianale. L’ultimo appuntamento, il 30 giugno, riguarderà Marina di Modica, Maganuco, Zappulla e l’area Asi.

L’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, ha spiegato che «gli interventi sono stati pianificati su tutto il territorio comunale» e ha invitato i cittadini a evitare l’irrigazione di prati e aree verdi nelle giornate interessate dalle operazioni, per non comprometterne l’efficacia.

Le attività saranno effettuate in orario notturno per limitare i disagi alla popolazione. Il Comune raccomanda ai residenti di prestare attenzione agli avvisi e di adottare le precauzioni indicate durante le ore del trattamento.

Ecco il calendario degli interventi di disinfestazione:

22 giugno 2026 dalle ore 23,45 alle ore 05.00 – Cimitero Comunale C.da S. Antonio Piano Ceci, Via Mantegna Idria, Via S. Benedetto sino intersezione con la Via Modica-Ragusa, Via S. Benedetto, Via Dente Crocicchia, C/da Piano Ceci, Via Pluchino, C.da Scardacucco, Via Dente Crocicchia, (Zona Dente) Via Ruffino, Via R. Cascino, Via D. Chiesa, Via G . Modica, Via Oberdan, Slargo X I Febbraio, Via XXIV Maggio, Via Nazzario Sauro sino a l Boccone del Povero, Via Battisti, Via Nuova S. Antonio, Via M. Pulino, Via Stazione Zona Stazione Ferroviaria, Via V. Veneto, Via Fiumara (fino al n.7/A di fronte abbeveratoio), area impianto depuratore di c.da Fiumara, Viale M. D’Oro, P.zza C. Rizzone, Via V. Veneto, Via Tirella sino al Ponte S. Giuliano, Via Mercè, Via Gerratana sino al Ponte Passo Gatta, Viale Quasimodo, C.so Umberto, P.zza C. Rizzone, P.zza Campailla, Quartiere San Paolo, C.so Garibaldi, Via Napoli, C.so Umberto (area a verde S.Giuseppe u timpuni).

23 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 – C.da Montesano, San Giacomo, Villa Barco, Via Bussello, Via Cellina, Frigintini Centro Abitato, Via Gianforma, Via Calanchi, Via Campanella, impianto di depurazione d i C.da Cucco, C.da Scalonazzo, Torre Pallazzelle, C.da Pozzo Cassero, Via Roma (sospendere dal negozio l’Esagono fino al ponte Passo Gatta), C.da Fasana, San Giugiuzzo, Via Modica Giarratana fino al distributore carburante, Via Vanella 9 e 11, Zona abitata adiacente al Pala Rizza, C.so Sicilia, Via Modica Giarratana, Vanella 11, Vanella 9 , C.da Fasana, Via S. Bartolo Addolorata, Via Catagirasi, Via Toscanini, Viale Manzoni e traverse limitrofe, Via Loreto e traverse limitrofe, Via Loreto Gallinara sino alla fabbrica Polara, Viale Manzoni, Via Don Bosco, Chiesa di Santa Maria del Gesù, Via Botta, Via Roma, C.so Sicilia, Via Modica Giarratana sino alla Griglia D’Oro, C.so Principessa Maria del Belgio, Via Gesù e traverse limitrofe, C.so Regina Margherita e traverse limitrofe, P.zza S. Teresa, C.so Regina Elena, C.so V. Emanuele, Via Nino Barone, C.so San Giorgio, Via Fontana e zona ex Mattatoio (area a verde parco Basile).

25 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 – Ponte S. Giuliano, San Elena, Catanzaro Pizzilli, C.da Pietre Nere, C.da Trebalate, Cava Ispica, zona archeologica Cava Ispica, C.da Cannizzara, C.da Passo Parrino, C.da Abremi, C.da Bosco Cavette Serrameta, c.da Serrameta, San Marco Mista, C.da Violicci, Ponte San Giuliano, Cozzo Rotondo, Rocciola scrofani, Via Sulsenti, Via Giovanni Paolo II, C.da Torre Rodosta Calicantone, Via Trapani Rocciola e traverse limitrofe, Via Trani e traverse limitrofe, Via Nazionale, Via Caitina (sospendere dal n. 29 al n. 31), Zona Monserrato, Zona scuole, Viale Fabrizio, Via Silla e traverse limitrofe, Via M. Scevola, Via Silla (Villa Silla), Via Duilio, Via Romolo, Via Nazionale, Stadio V. Barone e aree limitrofe, Piazza Libertà, Via S. Cuore e traverse, Piazzale Tribunale, Via R. Partigiana e traverse limitrofe, Via Risorgimento e traverse limitrofe.

29 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 – Mulino San Filippo, Chiesa S. Filippo i n fondo lottizzazione villette, (esenzione intervento i n C.da Calvario S.Filippo civici 5 2 – 5 4 tratto compreso tra cantina Frasca e Modicana Mangimi) C.da Quartarella sino alla rivendita tabacchi, Via Sorda Sampieri, Via Modica Ispica con Vie limitrofe e sino alla curva denominata Gigi Olivari, Zona Artigianale, Via Michelica ( traversa ditta Cavallo e Abate), C.da Musebbi, e x S.S. 115 e traverse limitrofe, C.da Treppiedi Sud, C.da Treppiedi Nord, Via Sorda Scicli, C.da Pirato Grande, Cava Maria, Zona San Luca (in prossimità della Chiesa di S. Luca), Bar Fucsia.

30 giugno 2026 – dalle ore 23,45 alle ore 05.00 – Tutto il centro abitato della frazione di Zappulla, aree A.S.I., impianto di depurazione reflui di c.da Maganuco dell’I.R.S.A.P. ed aree circostanti, zone paludose nei pressi dell’Hotel Cabrera, tutto il centro abitato della frazione di Maganuco, Punta Regilione, Via del Laghetto con aree e traverse limitrofe, Via Lipari e traverse limitrofe, Strada Provinciale Pozzallo Sampieri di competenza comunale, area abitata Oasi dei Re, Via Verrazzano e tutto i l centro abitato di Marina di Modica, (bambinopoli e parco costiero).