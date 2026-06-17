Modica si prepara alla prima tornata di disinfestazione del 2026. Il Comune ha programmato una serie di interventi su tutto il territorio comunale tra il 22 e il 30 giugno con l’obiettivo di contenere la presenza di insetti e contribuire alla tutela dell’igiene ambientale e della salute pubblica. Le operazioni saranno coordinate dall’Ufficio Ecologia e interesseranno progressivamente le diverse zone della città secondo un calendario prestabilito.

Il programma prevede cinque giornate di attività: lunedì 22 giugno, martedì 23 giugno, giovedì 25 giugno, lunedì 29 giugno e martedì 30 giugno 2026. Gli interventi saranno distribuiti nei vari quartieri cittadini secondo una pianificazione dettagliata consultabile online.

La campagna rappresenta uno degli interventi periodici che le amministrazioni comunali attuano durante la stagione estiva, quando l’aumento delle temperature favorisce la proliferazione di insetti e altri organismi potenzialmente infestanti. L’obiettivo è ridurre i disagi per la popolazione e contribuire a mantenere condizioni igienico-sanitarie adeguate nelle aree urbane.

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni e limitare eventuali inconvenienti, il Comune invita i cittadini che risiedono nelle zone interessate a seguire alcune misure precauzionali durante le ore di trattamento. Tra le indicazioni fornite figurano la chiusura di finestre e serrande, l’evitare di lasciare alimenti o indumenti all’aperto e la necessità di tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni fino al termine degli interventi.

Chi desidera verificare il giorno esatto previsto per il proprio quartiere può consultare il calendario dettagliato pubblicato online, dove sono riportate le aree coinvolte nelle singole giornate della campagna.

L’iniziativa interessa l’intero territorio comunale e rappresenta il primo ciclo di disinfestazione previsto per l’anno, un’attività che rientra tra le azioni di manutenzione ambientale programmate dall’ente locale.