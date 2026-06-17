Un grave incidente ferroviario si è verificato nel pomeriggio nei pressi della stazione di Imera, sulla linea Caltanissetta-Catania, dove un treno regionale si è scontrato con un furgone che trainava una cisterna d’acqua. Ad avere la peggio è stata una turista inglese di 63 anni, rimasta gravemente ferita a causa dell’impatto e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul convoglio passeggeri viaggiavano ventisette persone, tra le quali anche un neonato di soli tre mesi. Per i passeggeri, a eccezione della donna ferita, tanta paura e solo lievi contusioni: sono stati fatti scendere dai vagoni e assistiti sul posto dal personale medico.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Al chilometro 132+144 della tratta, teatro dello scontro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118, ai Carabinieri e alla Polizia Ferroviaria. Presenti anche i tecnici delle Ferrovie dello Stato per verificare i danni alla linea e collaborare alla messa in sicurezza dell’area.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il furgone avrebbe oltrepassato il passaggio a livello proprio mentre era in transito il treno regionale, rendendo inevitabile il violento impatto con il mezzo pesante. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.