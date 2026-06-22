Anche nell’estate 2026 chi trascorrerà le vacanze a Marina di Ragusa potrà portare con sé il proprio animale domestico in una zona specifica del litorale. Il Comune ha infatti confermato la presenza dell’arenile riservato agli animali d’affezione, un servizio già attivo negli anni precedenti e destinato a residenti e turisti che scelgono di vivere il mare insieme ai propri cani.

L’area individuata si trova nell’arenile adiacente alla zona del Luna Park, vicino all’ex depuratore. L’accesso sarà consentito ai cani regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina e provvisti di microchip, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Per i proprietari restano in vigore alcune regole precise. Gli animali dovranno essere tenuti al guinzaglio, mentre la museruola dovrà essere disponibile e utilizzata nei casi previsti dalla legge. Obbligatoria anche la raccolta delle deiezioni, con l’obiettivo di garantire una corretta convivenza tra tutti i frequentatori della spiaggia.

L’ordinanza che disciplina l’utilizzo dell’area resterà valida fino al 31 ottobre 2026. Si tratta di uno spazio dedicato che permette ai possessori di animali di usufruire del litorale senza interferire con le altre zone balneari.

L’assessore comunale alla Tutela degli Animali, Andrea Distefano, ha sottolineato che si tratta di «un servizio richiesto da molti cittadini e ormai consolidato», evidenziando come lo spazio dedicato consenta di frequentare il mare insieme ai propri animali «nel rispetto delle regole e degli altri utenti delle spiagge». L’assessore ha ricordato anche che il tratto interessato è stato recentemente interessato da interventi di pulizia.

L’amministrazione comunale invita cittadini, strutture ricettive, operatori turistici e associazioni a diffondere le informazioni relative all’arenile dedicato, così da favorire una corretta fruizione del servizio durante tutta la stagione balneare.