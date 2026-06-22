L’estate entra nel vivo con una ondata di caldo eccezionale che sta interessando tutta la penisola. L’Italia si trova sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale ribattezzato Cerberus, alimentato da masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa. Le temperature, già elevate, potrebbero mantenersi su valori ben oltre le medie stagionali almeno fino ai primi giorni di luglio, con effetti che si fanno sentire soprattutto nelle aree interne e nelle grandi pianure.

Le condizioni più critiche riguardano la Pianura Padana, le zone interne del Centro Italia e la Sardegna, dove le massime raggiungono diffusamente i 38-39 gradi e, localmente, potrebbero sfiorare i 40. Gli scarti rispetto alle temperature tipiche del periodo arrivano fino a dieci gradi sopra la norma, mentre anche le ore notturne sono caratterizzate da valori elevati e da un’umidità che aumenta la sensazione di afa.

Ondata di caldo in Italia, quando potrebbe arrivare una tregua

Secondo le indicazioni elaborate da iLMeteo.it, la presenza dell’alta pressione subtropicale continuerà a dominare la scena nei prossimi giorni. Un possibile cambiamento potrebbe essere legato alla discesa di una perturbazione dall’Irlanda, ma al momento si tratta di uno scenario ancora da confermare. In assenza di sviluppi significativi, il caldo intenso potrebbe accompagnare gran parte della fine di giugno.

Le temperature elevate e le cosiddette notti tropicali, con minime particolarmente alte, possono provocare disagi soprattutto alle persone più fragili e aumentare il rischio di malori legati all’afa.

Caldo record anche nel resto d’Europa

L’emergenza non riguarda soltanto l’Italia. Nel Regno Unito il Met Office ha prorogato l’allerta arancione per le temperature elevate, con picchi attesi tra 36 e 37 gradi nell’Inghilterra meridionale. Le autorità britanniche hanno richiamato l’attenzione sui possibili effetti sulla salute, in particolare per anziani e persone vulnerabili.

Situazione critica anche in Francia, dove 35 dipartimenti sono stati posti in allerta rossa. Diverse città hanno annullato eventi previsti per la tradizionale Fête de la Musique e Météo-France prevede valori fino a 41 gradi. Il presidente della Sncf, Jean Castex, ha invitato i viaggiatori più vulnerabili a rinviare gli spostamenti in treno durante la fase più intensa dell’ondata di calore.

La nuova fiammata africana conferma così un inizio d’estate caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate in gran parte dell’Europa occidentale.