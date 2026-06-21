WhatsApp Web sta vivendo una delle evoluzioni più importanti degli ultimi anni. La piattaforma di messaggistica di Meta, utilizzata quotidianamente da milioni di persone in Italia e nel mondo, è al centro di una serie di aggiornamenti che rendono l’esperienza da browser sempre più simile a quella disponibile su smartphone.

Chiamate e videochiamate direttamente su WhatsApp Web

La novità più attesa è l’arrivo delle chiamate vocali e delle videochiamate direttamente dal browser, senza dover installare l’applicazione desktop dedicata. La funzione è già disponibile per gli utenti in beta e verrà estesa progressivamente a tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Questa possibilità consente comunicazioni individuali e di gruppo in maniera più semplice e immediata, con crittografia end-to-end garantita anche per le chiamate su Web. Gli utenti potranno inoltre condividere lo schermo durante le videochiamate, una funzionalità particolarmente utile per lavoro o studio.

L’obiettivo di Meta è uniformare l’esperienza d’uso tra dispositivi mobili, desktop e versione web, offrendo maggiore flessibilità soprattutto a chi utilizza WhatsApp professionalmente.

Nuovi temi e maggiore personalizzazione grafica

Tra le innovazioni più interessanti spicca l’arrivo di circa 50 nuovi temi grafici. Gli utenti potranno modificare i colori delle conversazioni e scegliere sfondi differenti per le chat, rendendo l’interfaccia più personalizzabile rispetto all’attuale modalità chiara o scura.

Le impostazioni saranno visibili soltanto al proprietario dell’account e non influenzeranno l’aspetto delle chat degli altri contatti, mantenendo la coerenza visiva per ogni utente.

Problemi tecnici temporanei nei giorni scorsi

Negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato problemi di accesso e sincronizzazione su WhatsApp Web. I malfunzionamenti, registrati in varie aree del mondo, hanno riguardato soprattutto schermate vuote, difficoltà di login e ritardi nella ricezione dei messaggi.

Il disservizio, che ha coinvolto anche altri servizi del gruppo Meta, è stato temporaneo e la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

WhatsApp Web sempre più centrale nella comunicazione digitale

Con l’introduzione delle nuove funzioni, WhatsApp Web punta a diventare uno strumento sempre più completo. La possibilità di effettuare chiamate e videochiamate dal browser, insieme alle nuove opzioni di personalizzazione, rappresenta un passo importante verso un ecosistema sempre più integrato.

L’obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza di comunicazione più moderna, intuitiva e adatta alle esigenze di chi lavora o comunica quotidianamente da computer.

Come attivare le nuove funzioni

Per usufruire delle novità, gli utenti devono:

Accedere a web.whatsapp.com dal browser Effettuare il login con il QR code dal proprio smartphone Aggiornare la pagina per ricevere le nuove funzionalità

Le chiamate e videochiamate saranno disponibili tramite l’icona della telefona e della videocamera nella barra delle conversazioni.