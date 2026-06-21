Paul McCartney a Palermo. La presenza dell’ex bassista dei Beatles nel capoluogo siciliano ha attirato l’attenzione di fan e curiosi dopo l’atterraggio, avvenuto nella tarda mattinata, all’aeroporto Falcone Borsellino. L’artista britannico è arrivato a bordo di un jet privato e, secondo quanto emerso, la sua permanenza sull’isola resta avvolta dal riserbo.

La visita non è passata inosservata. Poco dopo l’arrivo, Sir Paul McCartney si è fermato per una fotografia insieme ad alcuni lavoratori dello scalo palermitano. Lo scatto, successivamente condiviso sui canali social dell’aeroporto, è stato rilanciato dagli utenti e ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando l’entusiasmo degli appassionati della storica band di Liverpool.

Al momento non sono stati comunicati i motivi del viaggio né eventuali impegni previsti in Sicilia. L’assenza di dettagli ufficiali ha dato spazio a ipotesi e commenti sui social network, ma non sono emerse conferme sulla destinazione finale o sulla durata della permanenza dell’artista.

Paul McCartney a Palermo, visita senza dettagli ufficiali

La presenza del musicista britannico arriva a pochi giorni dal suo ottantaquattresimo compleanno, festeggiato il 18 giugno. McCartney continua a essere una delle figure più riconoscibili della scena musicale mondiale e ogni sua apparizione pubblica richiama inevitabilmente l’attenzione dei media e dei fan.

L’arrivo in Sicilia aggiunge così un nuovo capitolo agli spostamenti del celebre artista, anche se resta ancora da chiarire se la visita sia legata a motivi personali, a una vacanza o ad altri impegni. Fino a eventuali comunicazioni ufficiali, l’unica certezza è che Palermo ha accolto una delle personalità più note della musica internazionale, lasciando aperto il fascino di una presenza inattesa