L’ondata di caldo intenso che sta investendo l’Italia riaccende la necessità di rinfrescare uffici e abitazioni, spingendo molti contribuenti a valutare l’acquisto di nuovi impianti. Per tutto il 2026 è possibile accedere al bonus climatizzatori anche senza avviare una ristrutturazione edilizia dell’immobile, sfruttando le maglie flessibili dell’Ecobonus. L’agevolazione fiscale scadrà il prossimo 31 dicembre.

La misura prevede una distinzione netta in base alla tipologia di immobile: la detrazione Irpef è fissata al 50% per le prime case e scende al 36% per le seconde case. In entrambi i casi il rimborso viene dilazionato in 10 rate annuali di pari importo, calcolate su un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 60mila euro. Questo significa che lo sgravio complessivo può raggiungere i 30mila euro.

I requisiti tecnici imposti dall’Agenzia delle Entrate sono molto rigidi. Per ottenere lo sconto fiscale al di fuori di un cantiere edilizio, è obbligatorio effettuare una sostituzione integrale dei vecchi macchinari con modelli a pompa di calore ad alta efficienza energetica. I nuovi condizionatori devono essere in grado di garantire sia il raffrescamento estivo sia il riscaldamento invernale, riducendo l’impatto ambientale.

L’accesso al beneficio è esteso a una platea di beneficiari particolarmente eterogenea. Oltre ai privati cittadini e ai condomini, possono richiedere l’incentivo le aziende (società di persone e di capitali), i lavoratori autonomi, gli enti pubblici e privati non commerciali, gli istituti per le case popolari e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per non perdere il diritto alla detrazione, l’iter burocratico e finanziario non ammette deroghe. I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite bonifico parlante, bancario o postale. All’interno della distinta di versamento vanno inseriti il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva o codice fiscale della ditta installatrice, gli estremi della fattura e il riferimento normativo dell’agevolazione. L’uso di contanti, carte di credito tradizionali o assegni comporta l’immediata invalidazione della richiesta.

Il passaggio conclusivo prevede l’invio telematico della documentazione tecnica e delle schede descrittive dettagliate dell’intervento. La trasmissione dei dati deve essere effettuata sul portale Enea Bonus Fiscali entro il termine perentorio di 90 giorni dalla fine dei lavori di installazione.