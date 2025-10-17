Nel percorso di definizione della prossima Legge di Bilancio 2026, il Governo ha delineato due importanti misure a sostegno dell’acquisto di arredi e apparecchiature domestiche: la proroga del Bonus Mobili ed Elettrodomestici e l’introduzione di un nuovo Bonus Elettrodomestici autonomo, con sconto in fattura.

Proroga del Bonus Mobili e Grandi Elettrodomestici (legato a ristrutturazione)

Il tradizionale Bonus Mobili sarà prorogato per tutto il 2026 mantenendo le condizioni attuali, ma resta indissolubilmente legato all’esecuzione di lavori edilizi:

Detrazione e Tetto di Spesa: Prevede una detrazione IRPEF del 50% calcolata su una spesa massima di €5.000 per ciascun intervento agevolabile. Il beneficio totale (massimo €2.500) viene recuperato in 10 quote annuali di pari importo.

Requisito Fondamentale: L’agevolazione è subordinata all’avvio di lavori di ristrutturazione edilizia. Gli acquisti effettuati nel 2026 sono ammessi solo se collegati a un cantiere iniziato a partire dal 1 gennaio 2025.

Beni Ammessi:

Mobili: Letti, armadi, tavoli, sedie, divani, librerie, materassi e lampade.

Elettrodomestici (Grandi): Frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, forni, piani a induzione e climatizzatori portatili.

Classi Energetiche (Minime): Per gli elettrodomestici, sono richiesti standard specifici: almeno Classe A per i forni, Classe E per lavatrici e lavastoviglie, e Classe F per frigoriferi e congelatori.

Nuovo Bonus Elettrodomestici (autonomo, slegato da ristrutturazione)

La Manovra introduce anche una novità assoluta: un Bonus Elettrodomestici slegato dal requisito della ristrutturazione edilizia, finalizzato al solo acquisto di apparecchi più efficienti.

Natura dell’Incentivo: Si tratta di un sconto diretto applicato sul prezzo di vendita (sconto in fattura).

Importo Massimo: Il contributo varia in base all’ISEE del nucleo familiare:

Fino a €100: Per il cittadino generico (per prodotto).

Fino a €200: Per le famiglie con ISEE inferiore a €25.000.

Beni Riguardati: L’incentivo si applica all’acquisto di grandi elettrodomestici quali frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e forni.