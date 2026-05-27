A Marina di Modica si registra una serie di furti avvenuti nella notte ai danni di tre strutture balneari della zona costiera. I malviventi hanno colpito stabilimenti in fase di preparazione alla stagione estiva. L’azione, secondo quanto ricostruito, ha interessato più punti della spiaggia, con effrazioni nei locali e il furto di ingenti quantità di bibite e alcolici.

Le prime segnalazioni sono arrivate direttamente dai titolari delle strutture colpite, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sull’accaduto sono intervenuti gli investigatori, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili dei colpi notturni.

Secondo quanto riferito, un ruolo centrale nelle indagini potrebbe essere svolto dai sistemi di videosorveglianza installati nelle strutture.

Le immagini avrebbero già ripreso almeno un soggetto ritenuto utile alle attività investigative in corso. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica dei furti e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi registrati nella stessa notte