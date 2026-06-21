Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Comiso con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di violazione delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’intervento è scattato durante controlli mirati sul territorio effettuati dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, impegnati anche nella verifica del rispetto delle misure di prevenzione imposte a soggetti già sottoposti a particolari restrizioni.

Secondo quanto emerso, il cinquantenne era già gravato da precedenti specifici in materia di droga e risultava sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Durante un controllo presso la sua abitazione, gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare.

L’attività ha portato al rinvenimento di circa 19,6 grammi di cocaina, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi, tra cui bilancini di precisione e materiale per l’imballaggio. Nel corso degli accertamenti sono stati trovati anche 820 euro in contanti, sequestrati insieme alla sostanza stupefacente.

Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto in flagranza dell’uomo. Oltre all’ipotesi di detenzione finalizzata allo spaccio, gli viene contestata anche l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione cui era sottoposto.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il cinquantenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Gli accertamenti proseguono secondo le procedure previste e la posizione dell’indagato sarà valutata nelle sedi competenti.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio svolti dalle forze dell’ordine per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e verificare il rispetto delle misure di prevenzione applicate a persone considerate socialmente pericolose.