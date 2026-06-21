Uno spettacolo vero e proprio per presentare e scoprire i tre spettacoli e i tre grandi autori teatrali che saranno protagonisti della 16a edizione di ‘Palchi Diversi -Estate al Castello di Donnafugata’. È questa la formula scelta dalla Compagnia Godot di Ragusa per inaugurare l’attesa stagione estiva in uno dei luoghi più iconici del nostro territorio, il Castello di Donnafugata e all’interno del suo Parco la maestosa scalinata.

L’appuntamento è per le 19 di oggi, domenica 21 giugno, data del solstizio d’estate che per i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso diventa appunto un “Solstizio Teatrale”, un’anteprima aperta al pubblico pensata per accompagnare gli spettatori alla scoperta dei grandi autori protagonisti della stagione estiva 2026 della Compagnia G.o.D.o.T. Sarà una serata dedicata a Luigi Pirandello, Anton Čechov e Oscar Wilde, i tre maestri della drammaturgia scelti per il cartellone estivo che prenderà vita dal 15 luglio sulla maestosa scalinata del Castello.

Attraverso racconti, musica dal vivo, aneddoti, curiosità e brevi estratti dalle loro opere più significative, il pubblico potrà avvicinarsi all’universo creativo di tre figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del teatro mondiale. A rendere ancora più suggestivo l’appuntamento sarà il tramonto del giorno del solstizio d’estate, che farà da cornice a questa iniziativa, novità assoluta della rassegna ideata dalla compagnia teatrale ragusana diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso.

L’evento nasce con l’obiettivo di condividere non soltanto gli spettacoli, ma anche il percorso culturale che li ispira, offrendo agli spettatori l’opportunità di conoscere più da vicino gli autori e i temi che animeranno la stagione. L’interesse suscitato dall’iniziativa è stato immediato: i posti disponibili sono andati esauriti in breve tempo e resta aperta una lista d’attesa per eventuali disponibilità. (daniele distefano)