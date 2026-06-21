Controlli stradali a Modica rafforzati nelle ultime settimane con un’attività mirata della Polizia di Stato che ha interessato le principali arterie cittadine. Nel corso dei servizi, svolti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza con il supporto della Polizia Stradale di Ragusa, sono state elevate 20 sanzioni e in tre casi è scattato anche il sequestro dei mezzi con il ritiro dei documenti di circolazione.

Le verifiche hanno riguardato sia il centro storico di Modica Bassa sia la zona di Modica Alta, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione e al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Nel mirino degli agenti sono finiti soprattutto i mezzi a due ruote e i monopattini elettrici. L’attività si inserisce anche nel quadro delle disposizioni più recenti che impongono l’utilizzo del casco omologato e del contrassegno identificativo per i monopattini.

Nel dettaglio, durante i controlli sono stati verificati 30 motoveicoli e 25 monopattini elettrici, mentre sono state identificate complessivamente 80 persone, tra cui 20 cittadini stranieri.

Le violazioni accertate hanno riguardato principalmente modifiche non consentite ai veicoli, l’assenza del casco protettivo, la circolazione con revisione scaduta e la mancata esposizione del contrassegno identificativo previsto per i monopattini.

In tre episodi, oltre alle sanzioni amministrative, gli operatori hanno disposto il sequestro dei mezzi e il contestuale ritiro dei documenti. Si tratta di provvedimenti che si aggiungono alle attività di prevenzione messe in campo per ridurre i rischi legati alla circolazione stradale.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. L’obiettivo resta quello di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade cittadine e favorire il rispetto delle regole da parte di automobilisti, motociclisti e utenti dei monopattini elettrici.