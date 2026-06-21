Modica ha inaugurato la quinta edizione del Festival Letterario Scenari, manifestazione che fino al 26 luglio proporrà appuntamenti dedicati alla letteratura, all’attualità, al cinema e alla musica. L’apertura si è svolta in corso Umberto, davanti al Teatro Garibaldi, e ha anticipato un calendario articolato in cinque fine settimana, con ospiti e iniziative distribuite in diversi luoghi della città.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Bene comune”, filo conduttore che accompagnerà gli incontri previsti nelle prossime settimane. Il primo appuntamento ufficiale è in programma giovedì con lo scrittore Emmanuel Carrère nella cornice di San Giorgio, mentre la chiusura del festival, il 26 luglio, sarà affidata a un evento musicale con Dimartino, organizzato in collaborazione con Riad.

Accanto agli incontri con gli autori sono previsti momenti al tramonto tra il Pizzo e l’Itria, appuntamenti serali con musica e iniziative collaterali. Alla serata inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, la direttrice artistica Piera Ficili, il sindaco Maria Monisteri, esponenti dell’Assemblea Regionale Siciliana e rappresentanti delle realtà che sostengono la manifestazione.

La serata è stata aperta dall’esibizione della cantante Elma Rizza, accompagnata al pianoforte dal maestro Gianluca Abbate. Sul palco si sono alternati anche il quartetto d’archi del Liceo Musicale “Giovanni Verga” e una rappresentazione ironica dedicata alle tradizioni cittadine, con protagonisti San Pietro e San Giorgio.

Tra i luoghi scelti per ospitare gli appuntamenti figurano ancora una volta le scalinate e i sagrati delle chiese della città, grazie alla collaborazione della diocesi di Noto. In programma anche momenti dedicati alla poesia, con letture affidate all’attore Andrea Tidona.

Scenari, nato nel 2022, si conferma così uno degli appuntamenti culturali dell’estate modicana, con un programma distribuito nell’arco di oltre un mese e una formula che unisce incontri con gli autori, spettacoli e iniziative diffuse nel centro storico.