Le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da circa quindici giorni da una casa-famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, sono state rintracciate dai carabinieri a Formia, nel Lazio. La notizia mette fine alle ricerche avviate dopo l’allontanamento delle ragazze e, secondo quanto si apprende da fonti investigative, entrambe si trovano in buone condizioni di salute.

Il ritrovamento è avvenuto presso un’abitazione di proprietà di una zia delle minorenni, a Formia, in provincia di Latina. A individuare le due ragazze sono stati i militari del Ros, impegnati nelle attività di ricerca coordinate dopo la loro scomparsa.

Le sorelle si erano allontanate dalla struttura che le ospitava a Civitella Alfedena, nel territorio aquilano. La loro assenza aveva fatto scattare le procedure previste in questi casi, con accertamenti e verifiche protratti per oltre due settimane. Il ritrovamento rappresenta l’elemento più rilevante della vicenda, che si chiude senza conseguenze per la salute delle giovani.

Secondo quanto riferito da fonti Rai, le ragazze sarebbero state trovate proprio nell’abitazione della parente. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato al loro allontanamento e gli spostamenti compiuti nei giorni successivi alla scomparsa. Su questi aspetti potrebbero proseguire gli approfondimenti degli investigatori.

La vicenda aveva suscitato preoccupazione sia nel territorio abruzzese sia tra le persone coinvolte nelle ricerche. L’esito positivo delle operazioni consente ora di concentrare l’attenzione sugli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto nelle ultime due settimane.