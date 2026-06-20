L’Ebt Ragusa ha approvato il bilancio consuntivo 2025, un passaggio che consente all’Ente bilaterale del terziario di proseguire le attività rivolte alle imprese e ai lavoratori del territorio ibleo. La decisione è stata assunta dall’assemblea dei soci, riunita secondo le modalità previste dallo statuto. La rilevanza del provvedimento riguarda la continuità dei servizi e delle iniziative promosse dall’organismo.

Nel corso della seduta sono stati esaminati i risultati dell’attività svolta nell’ultimo anno e gli interventi programmati per il futuro. L’attenzione si è concentrata in particolare sul rafforzamento delle misure di sostegno, assistenza e accompagnamento rivolte alle aziende del comparto e ai dipendenti.

L’approvazione del documento contabile rappresenta uno dei momenti centrali della vita dell’Ente, chiamato a gestire strumenti e servizi nati dalla collaborazione tra le parti sociali. La riunione ha confermato la volontà di proseguire lungo il percorso già avviato, mantenendo una stretta collaborazione tra i soggetti aderenti.

Tra gli obiettivi indicati figura la prosecuzione delle attività destinate a favorire la crescita del sistema economico locale e a valorizzare il lavoro nel comparto del terziario. L’Ente continuerà a operare attraverso iniziative e progetti rivolti al territorio provinciale, con l’intento di offrire supporto alle imprese e ai lavoratori.

Per informazioni sui servizi disponibili è possibile contattare l’organismo al numero 0932 622522. Chi desidera approfondire le attività dell’Ente bilaterale può consultare anche il portale nazionale dedicato alla bilateralità nel settore terziario e del commercio.