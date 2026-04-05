L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa informa imprese e lavoratori sulle ultime evoluzioni del Cassetto previdenziale del contribuente. L’Inps ha infatti implementato una nuova funzionalità denominata “Smart-task”, specifica per la richiesta degli attestati di malattia. Grazie a questo strumento digitale, i datori di lavoro possono ottimizzare la gestione delle assenze del personale in modo rapido e sicuro. Questa novità semplifica notevolmente i flussi comunicativi tra le aziende iblee e l’istituto di previdenza.
Il servizio permette al datore di lavoro di ricevere gli attestati di malattia dei propri dipendenti direttamente via PEC. L’operazione può essere effettuata autonomamente o tramite intermediari abilitati, come i consulenti del lavoro. È sufficiente indicare un indirizzo di posta elettronica certificata specifico per ricevere la documentazione relativa a una determinata competenza. In questo modo, l’azienda ottiene i dati presenti nei sistemi dell’Istituto senza passaggi burocratici complessi.
L’Inps ha già annunciato ulteriori aggiornamenti per il Cassetto previdenziale del contribuente. Prossimamente, il servizio permetterà di richiedere l’invio automatico degli attestati per i successivi 12 mesi. Questa automazione ridurrà ulteriormente il carico di lavoro amministrativo per le imprese del terziario.
Per supportare le realtà locali in questa transizione digitale, l’Ebt Ragusa resta a disposizione per chiarimenti. Gli interessati possono contattare l’ente al numero 0932.622522 per ricevere assistenza personalizzata.
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