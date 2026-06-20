L’Anfiteatro Raganzino di Pozzallo ha ospitato una serata dedicata al teatro popolare siciliano con la rappresentazione della commedia dialettale “Ora ca a mamma muriu cu su teni u papà”, messa in scena dalla Compagnia Teatrale Amatoriale San Giovanni Battista. L’evento ha richiamato numerosi spettatori, confermando l’interesse del pubblico per le produzioni legate alla tradizione locale.

La pièce, proposta davanti a una platea particolarmente partecipata, ruota attorno alle vicende di un uomo rimasto vedovo e dei suoi figli. Tra incomprensioni, discussioni e situazioni dai toni ironici, la famiglia si trova a fare i conti con la gestione della presenza del padre anziano. Una trama costruita su equivoci e momenti comici che, oltre a suscitare risate, affronta il tema dei rapporti familiari.

Gli attori della compagnia amatoriale hanno interpretato i diversi personaggi con uno stile vicino alla tradizione del teatro dialettale siciliano, ricevendo l’apprezzamento del pubblico al termine della rappresentazione.

Il teatro dialettale protagonista a Pozzallo

La serata all’Anfiteatro Raganzino si inserisce nel solco delle iniziative culturali che continuano a valorizzare il patrimonio linguistico e teatrale dell’isola. Il dialetto, infatti, resta uno degli elementi che caratterizzano questo genere di spettacoli, capace di mantenere un forte legame con la memoria e con le consuetudini popolari.

La partecipazione registrata durante la rappresentazione testimonia come il teatro amatoriale continui a rappresentare un momento di aggregazione per la comunità locale. Manifestazioni di questo tipo offrono occasioni di incontro e contribuiscono a mantenere viva una tradizione che conserva ancora oggi un seguito significativo.

La commedia “Ora ca a mamma muriu cu su teni u papà” ha così riportato sul palco uno dei linguaggi più riconoscibili della cultura siciliana, in una serata che ha unito intrattenimento e riferimenti alla vita familiare quotidiana.