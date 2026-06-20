Pozzallo ha accolto Andrea De Vincenzi, atleta paralimpico impegnato nel progetto “Tour in bici alla scoperta dei 4 elementi”, giunto nel comune ragusano al termine della 33ª tappa, partita da Gela. L’arrivo ha coinvolto gli sportivi della MBK Pozzallo, che hanno accompagnato il campione negli ultimi chilometri del percorso, trasformando l’iniziativa in un momento di partecipazione aperto alla comunità.

L’iniziativa, che attraversa diverse località italiane, utilizza la bicicletta come strumento di sensibilizzazione sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione. A Pozzallo, l’appuntamento ha riunito appassionati e ciclisti locali, con la presenza dei ragazzi della MBK Pozzallo, promotori della tappa siciliana e protagonisti dell’accoglienza all’atleta.

Il passaggio in città non ha rappresentato soltanto la conclusione di una frazione del viaggio. Il progetto di De Vincenzi punta infatti a diffondere una cultura dello sport capace di favorire la partecipazione e il confronto, superando le barriere attraverso esperienze condivise. Il ciclismo e l’attività sportiva diventano così occasioni di incontro e aggregazione, coinvolgendo territori e associazioni locali.

La presenza del campione paralimpico ha assunto un significato particolare anche per gli sportivi pozzallesi, che hanno voluto accompagnarlo nell’ultima parte del tragitto proveniente da Gela. Un’iniziativa che ha messo al centro il valore sociale dello sport e il ruolo delle realtà associative del territorio.

Con l’arrivo a Pozzallo, la trentatreesima tappa del viaggio si è conclusa lasciando spazio al messaggio che accompagna l’intero tour: promuovere una pratica sportiva aperta a tutti e capace di coinvolgere persone e comunità lungo il percorso.