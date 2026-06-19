La presenza della delegazione istituzionale del Comune alla recente sfilata di Brunello Cucinelli diventa oggetto di dibattito politico. Il gruppo consiliare Voce Libera, Margherita Cascino e Giorgio Civello, ha annunciato l’intenzione di affrontare la questione durante il prossimo Consiglio comunale, chiedendo un chiarimento pubblico sui criteri con cui sono stati individuati i rappresentanti dell’ente all’iniziativa.

Secondo quanto reso noto dal gruppo, non sarà la manifestazione in sé al centro della discussione, ma un aspetto legato alla rappresentanza istituzionale. Alla sfilata erano presenti il sindaco, l’assessore Antoci con la moglie e altre persone indicate come amici, mentre è stata rilevata l’assenza del presidente del Consiglio comunale.

Per Voce Libera, proprio la limitatezza degli inviti renderebbe necessario chiarire le scelte effettuate. Il presidente del Consiglio comunale, viene osservato, rappresenta l’intera assemblea cittadina e, indirettamente, la comunità amministrata. Da qui la richiesta di una spiegazione pubblica sui motivi della mancata partecipazione.

Il gruppo consiliare ha anticipato che la questione sarà portata all’attenzione dell’aula, ritenuta il luogo deputato al confronto politico e istituzionale. Al momento non sono previsti Consigli comunali nei prossimi giorni, fatta eccezione per la conferenza dei capigruppo convocata il 23 giugno per la programmazione dei lavori.

Nella nota diffusa, Voce Libera sottolinea che il tema non riguarderebbe aspetti personali ma il rispetto dei ruoli istituzionali. Il timore espresso è che l’assenza di chiarimenti possa trasformare quella che viene definita una possibile valutazione politica errata in una vicenda destinata ad alimentare ulteriori polemiche.

Resta ora da capire se sulla vicenda arriveranno spiegazioni da parte dell’amministrazione comunale o se il confronto si svilupperà direttamente nella prossima seduta del Consiglio comunale, quando il tema potrebbe approdare ufficialmente in aula.