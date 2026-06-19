Un gruppo di ragazzi ha danneggiato il Palatenda di Comiso mentre sono in corso gli interventi di riqualificazione della struttura. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, è stato denunciato dall’amministrazione comunale, che annuncia un esposto alle autorità competenti. La vicenda riaccende il tema della sicurezza e della tutela degli spazi pubblici destinati alla collettività.

Secondo quanto reso noto dal Comune di Comiso, i responsabili sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza installato nell’area. L’episodio assume un significato ancora più delicato perché si verifica mentre sono in corso lavori di miglioramento dell’impianto, finalizzati a restituire ai cittadini una struttura più efficiente e funzionale.

Vandalismi al Palatenda, l’amministrazione annuncia una denuncia

L’assessore Giovanni Assenza ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando come gli autori abbiano agito senza preoccuparsi della presenza delle telecamere. «Hanno agito alla luce del sole, sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, convinti di una totale impunità», ha dichiarato l’esponente della giunta.

L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio immediato delle procedure per presentare una denuncia formale alle autorità competenti. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Nelle dichiarazioni diffuse dal Comune di Comiso, Assenza evidenzia il contrasto tra l’attività degli uffici e delle maestranze impegnate nella riqualificazione del Palatenda e i danneggiamenti subiti dalla struttura. L’assessore ritiene che gli strumenti repressivi, da soli, possano non essere sufficienti e richiama l’attenzione anche sul ruolo delle famiglie nella vigilanza sui più giovani.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione la tutela degli impianti pubblici e la necessità di preservare strutture destinate all’attività sportiva e agli eventi cittadini. Eventuali ulteriori sviluppi potranno emergere dalle verifiche delle forze dell’ordine e dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di sorveglianza.