Garantire la presenza di medici sulle ambulanze del 118 è una delle sfide che molte aziende sanitarie si trovano ad affrontare. A Ragusa, l’Azienda sanitaria provinciale ha avviato una procedura per individuare nuovi professionisti disponibili a svolgere attività assistenziale sulle ambulanze medicalizzate del 118, con l’obiettivo di rafforzare le postazioni presenti sul territorio e rispondere alla carenza di personale medico.

Il provvedimento riguarda il sistema dell’emergenza-urgenza provinciale, una componente fondamentale della rete sanitaria che interviene nei casi più critici prima dell’arrivo in ospedale. Il medico del 118 ha infatti il compito di valutare le condizioni del paziente, avviare le prime manovre assistenziali e contribuire alla stabilizzazione dei casi più gravi, in collegamento con la Centrale operativa.

Secondo quanto reso noto dall’ASP, la disponibilità di professionisti non è attualmente sufficiente a coprire il fabbisogno previsto nelle postazioni medicalizzate presenti nel territorio ragusano. Per questo motivo è stata pubblicata una manifestazione di interesse destinata alla formazione di un elenco di medici da utilizzare in base alle esigenze organizzative e assistenziali del servizio.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Giuseppe Drago, ha sottolineato che «il 118 rappresenta uno snodo essenziale della rete dell’emergenza-urgenza» e che il potenziamento delle postazioni territoriali costituisce una priorità organizzativa. L’iniziativa, ha aggiunto, punta a fornire una risposta concreta alla carenza di personale e a valorizzare competenze professionali considerate strategiche per la tutela della salute dei cittadini.

Ambulanze medicalizzate 118: quali profili saranno valutati

Possono partecipare i medici in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. Tra gli elementi che saranno considerati favorevolmente figurano le esperienze già maturate nell’ambito dell’emergenza-urgenza, nei Pronto soccorso, nei reparti di Rianimazione, nella Centrale operativa 118 e nella Continuità assistenziale. I candidati ritenuti idonei entreranno in un elenco dal quale l’Azienda sanitaria potrà attingere in funzione delle necessità del servizio.

Domande entro 20 giorni dalla pubblicazione

L’avviso è stato pubblicato il 16 giugno nella sezione “Bandi e concorsi” del sito istituzionale dell’ASP di Ragusa. Le domande dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione attraverso posta elettronica certificata, consegna diretta all’Ufficio Protocollo oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L’avviso integrale contiene l’elenco dei requisiti richiesti e la documentazione necessaria per partecipare.

Perché il potenziamento del 118 è rilevante

La presenza di equipaggi con personale medico a bordo rappresenta un elemento centrale nella gestione delle emergenze sul territorio. Interventi tempestivi e una corretta valutazione clinica nelle prime fasi possono contribuire a migliorare la presa in carico dei pazienti e a favorire il raccordo con le strutture ospedaliere.

La ricerca di nuovi professionisti da parte dell’ASP di Ragusa si inserisce in un quadro più ampio che vede diverse realtà sanitarie impegnate a garantire continuità e copertura dei servizi di emergenza, in un contesto caratterizzato dalla difficoltà di reperire personale medico specializzato.