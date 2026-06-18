A Modica cresce l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia. Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 entreranno in funzione due nuovi asili nido comunali, uno nella frazione di Frigintini-Gianforma e uno in corso Garibaldi, nel centro cittadino. Le nuove strutture metteranno a disposizione complessivamente 40 posti, che si aggiungeranno ai 39 già attivi nel nido comunale di via Muzio Scevola.

L’ampliamento della rete dei servizi punta a rispondere alla domanda delle famiglie e a distribuire l’offerta in diverse aree del territorio comunale. Ogni nuova struttura potrà accogliere 20 bambini, consentendo così di aumentare la disponibilità complessiva dei posti nei nidi pubblici.

Secondo quanto comunicato dall’assessorato alle Politiche sociali ed educative, le iscrizioni sono già aperte e potranno essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma online disponibile sul sito del Comune. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 16 luglio.

L’assessore alle Politiche sociali ed educative Concetta Spadaro ha spiegato che «è già attivo l’asilo nido comunale di via Muzio Scevola con 39 posti» e ha annunciato che dal prossimo anno scolastico entreranno in funzione le altre due strutture. «Le iscrizioni sono online e si chiuderanno il 16 luglio», ha ricordato.

Tra i nuovi servizi previsti, quello di corso Garibaldi interesserà il centro storico della città, mentre l’apertura del nido a Frigintini rappresenta una risposta a un’esigenza più volte manifestata dai residenti della frazione. Gli interventi sono stati realizzati grazie ai finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale, con il coinvolgimento dell’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Antonio Drago.

Con l’apertura delle nuove strutture, la rete comunale dei nidi arriverà a garantire una disponibilità più ampia di posti e una maggiore presenza dei servizi educativi nelle diverse zone del territorio, offrendo alle famiglie spazi dedicati alla cura e all’assistenza dei bambini da parte di personale specializzato.