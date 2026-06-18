Modica cambia il vertice del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Nel corso dell’assemblea degli iscritti riunita nei giorni scorsi, Piero Bellaera è stato scelto all’unanimità come nuovo rappresentante locale, subentrando a Saro Tribastone. Un passaggio che si inserisce nel percorso di organizzazione del Movimento nei territori e che apre una nuova fase in vista dei prossimi appuntamenti politici cittadini.

La nomina segna un cambio di responsabilità all’interno del gruppo modicano, mantenendo però una linea di continuità con il lavoro svolto fino a questo momento. Bellaera, nel suo primo intervento da rappresentante, ha ringraziato il predecessore e gli iscritti per la fiducia ricevuta.

Tra i temi evidenziati dal neo eletto c’è il ruolo che il Movimento intende mantenere nel dibattito politico cittadino. Bellaera ha ribadito la volontà di proseguire nell’attività di opposizione nei confronti dell’attuale amministrazione comunale, richiamando le difficoltà economiche e la situazione dei servizi in città.

«Ringrazio Saro Tribastone per il lavoro svolto e tutti gli iscritti per la fiducia – ha dichiarato –. Continueremo ad essere una voce critica nei confronti dell’attuale amministrazione comunale. L’obiettivo è arrivare preparati alle prossime elezioni amministrative perché Modica ha bisogno di rialzarsi e noi siamo pronti a dare il nostro contributo».

La scelta di Bellaera arriva in una fase di consolidamento dell’organizzazione del Movimento 5 Stelle a livello provinciale. Proprio su questo fronte è previsto un nuovo appuntamento con gli iscritti ragusani: domani, alle 18.30, è in programma l’assemblea provinciale che si terrà nella sede di corso Vittorio Veneto 93 a Ragusa. L’incontro sarà dedicato ai temi organizzativi e al confronto tra i gruppi territoriali della provincia.

Movimento 5 Stelle Modica, nuova guida in vista delle amministrative

La designazione di Bellaera rappresenta uno dei passaggi interni più rilevanti per il gruppo modicano in vista delle future elezioni comunali. La nuova rappresentanza dovrà infatti accompagnare il Movimento nella definizione delle prossime strategie politiche e nel confronto con le altre forze presenti sul territorio.