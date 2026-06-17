La Misericordia di Modica ha ospitato nei giorni scorsi il Correttore Nazionale delle Misericordie d’Italia, Franco Agostinelli, nell’ambito del percorso “Nel Cuore della Misericordia”, iniziativa promossa dalla Confederazione per consolidare il confronto con le realtà territoriali. La visita ha rappresentato un momento di dialogo sulle prospettive del movimento e sul ruolo delle associazioni impegnate nel sostegno alle comunità locali.

All’incontro hanno partecipato i componenti degli organi associativi, i responsabili dei diversi settori operativi, i confratelli, il nuovo Correttore Spirituale della Misericordia di Modica padre Antonello Abbate e Andrea Del Bianco dell’Area Valori di Misericordie d’Italia, che ha accompagnato Agostinelli durante le visite sul territorio.

Al centro del confronto sono emerse le sfide che le Misericordie affrontano quotidianamente tra attività di assistenza, volontariato e risposta ai bisogni sociali. Durante il suo intervento, Agostinelli ha richiamato l’attenzione sull’equilibrio tra sviluppo organizzativo e identità associativa, ricordando che il servizio alle persone deve restare il punto di riferimento dell’azione delle confraternite.

«Ricordatevi che noi siamo Misericordia, e abbiamo questa missione da portare avanti, aiutare il prossimo ed esserci per la nostra comunità», ha affermato il Correttore Nazionale nel corso dell’incontro.

La visita alla Misericordia di Modica

Uno dei temi affrontati ha riguardato il ruolo dei correttori e degli assistenti spirituali, figure chiamate ad accompagnare la vita delle confraternite e a sostenere il percorso associativo attraverso la testimonianza dei valori cristiani. Nel dibattito è stata evidenziata anche l’esigenza di favorire una partecipazione sempre più condivisa nelle attività delle Misericordie, con particolare attenzione ai servizi rivolti alle persone più fragili.

Ampio spazio è stato riservato all’ascolto delle esperienze maturate a livello locale. Volontari e dirigenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con il rappresentante nazionale, illustrando attività, aspettative e prospettive future dell’associazione modicana.

Al termine della visita, Agostinelli ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto sul territorio: «Vi faccio i complimenti per le attività che svolgete, che sono per me una grande testimonianza che mi porterò come ricordo di questa visita alla Misericordia di Modica. Vi auguro buon cammino perché dobbiamo continuare a camminare per dare speranza a tante persone che incontrerete nel vostro servizio».

Attraverso il governatore Angelo Gugliotta, la Misericordia di Modica ha ringraziato il Correttore Nazionale per la presenza e per il confronto avviato durante l’incontro, considerato un’occasione di crescita associativa e di rafforzamento dei rapporti con la Confederazione nazionale.