Per molti lavoratori il bonus stipendio 2026 può tradursi in un incremento fino a 1.200 euro l’anno. La misura, già prevista dalla normativa fiscale e riconosciuta attraverso il cosiddetto trattamento integrativo, continua a rappresentare un sostegno economico per dipendenti e altre categorie di contribuenti con redditi entro specifiche soglie. La verifica dei requisiti resta fondamentale per non perdere il beneficio.

La misura, già prevista dall’ordinamento fiscale e non introdotta ex novo dal Governo, può garantire un importo massimo di 1.200 euro all’anno, pari a circa 100 euro al mese, a chi rientra nei requisiti reddituali stabiliti dalla normativa.

Il punto centrale riguarda la platea dei beneficiari. Il trattamento integrativo viene riconosciuto in misura piena ai contribuenti con reddito annuo fino a 15.000 euro, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal sistema fiscale. Per chi percepisce un reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il diritto al beneficio può comunque sussistere, ma l’importo effettivamente spettante dipende dal rapporto tra imposta lorda e detrazioni riconosciute. Superata la soglia dei 28.000 euro, il trattamento non viene generalmente erogato.

Chi può beneficiare del trattamento integrativo

Tra i soggetti interessati figurano lavoratori dipendenti, titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente e alcuni percettori di indennità sostitutive del reddito. La misura può riguardare anche colf, badanti e babysitter, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge.

Negli ultimi mesi sono arrivati chiarimenti interpretativi che interessano proprio il lavoro domestico. Secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia, il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche in situazioni che in passato avevano generato dubbi applicativi, aprendo la strada al recupero di somme che alcuni lavoratori rischiavano di non ottenere.

Quanto può aumentare la busta paga

L’importo massimo previsto resta fissato a 1.200 euro annui, ma la cifra effettivamente percepita varia in base a diversi fattori. Incidono il livello di reddito, la durata del rapporto di lavoro nell’anno di riferimento e la situazione fiscale personale del contribuente.

Per alcuni lavoratori il beneficio potrà corrispondere all’importo pieno, mentre per altri sarà ridotto in misura proporzionale. La verifica dei requisiti diventa quindi fondamentale per evitare di perdere un sostegno economico che può incidere in modo significativo sul reddito disponibile.

Le altre misure che possono incidere sul reddito nel 2026

Accanto al trattamento integrativo, il 2026 potrebbe portare ulteriori effetti positivi sulle buste paga grazie a interventi fiscali e agevolazioni previste dalla normativa vigente. Tra gli strumenti che potrebbero contribuire ad aumentare il reddito netto figurano la riduzione dell’aliquota IRPEF sul secondo scaglione, alcuni regimi agevolati per specifiche categorie di lavoratori, i fringe benefit esentasse entro le soglie previste e le misure di sostegno al potere d’acquisto contenute nella Legge di Bilancio.

La combinazione di più strumenti potrebbe tradursi in un vantaggio economico complessivo superiore rispetto agli anni precedenti per una parte delle famiglie italiane.

Chi ritiene di avere diritto al trattamento integrativo può effettuare una verifica controllando il proprio reddito annuo lordo, le voci presenti in busta paga, la dichiarazione dei redditi e le eventuali comunicazioni ricevute dal datore di lavoro o dagli intermediari fiscali.