Le famiglie che percepiscono l’Assegno unico giugno 2026 si preparano a ricevere la nuova mensilità nei prossimi giorni. L’INPS ha previsto un calendario differenziato in base alla situazione della domanda: gli accrediti per chi non ha subito variazioni rispetto al mese precedente sono attesi tra il 18 e il 19 giugno, mentre per nuove richieste e conguagli bisognerà attendere l’ultima settimana del mese. La scadenza del 30 giugno per l’aggiornamento dell’ISEE rappresenta però l’aspetto più rilevante per molti nuclei familiari.

Per la maggior parte dei beneficiari, ovvero coloro che hanno una domanda già attiva e senza modifiche nella composizione del nucleo o nella situazione economica, il pagamento sarà disposto nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno. Chi invece ha presentato una nuova domanda a maggio oppure è interessato da ricalcoli dell’importo riceverà l’accredito entro la fine del mese.

Assegno unico giugno 2026: quando arrivano i pagamenti

L’Assegno unico e universale è la misura destinata alle famiglie con figli a carico. Il sostegno viene riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni dei figli, a determinate condizioni previste dalla normativa. Per i figli con disabilità non sono previsti limiti anagrafici.

La data esatta dell’accredito può essere verificata attraverso il Fascicolo previdenziale del cittadino, accessibile dal portale INPS tramite SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. In alcuni casi, l’effettiva disponibilità delle somme può dipendere anche dai tempi tecnici degli istituti bancari o di Poste Italiane.

Importi aggiornati dopo la rivalutazione

Nel 2026 gli importi della prestazione sono stati adeguati alla rivalutazione annuale dell’1,4%. L’importo minimo riconosciuto per ciascun figlio è pari a 58,30 euro, mentre quello massimo raggiunge 203,80 euro, in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Alle somme base possono aggiungersi maggiorazioni previste dalla normativa, ad esempio per famiglie numerose, figli con disabilità, madri under 21 o nuclei in cui entrambi i genitori percepiscono redditi da lavoro. Secondo i dati diffusi dall’INPS, nei primi tre mesi del 2026 la misura ha coinvolto oltre 6 milioni di famiglie e circa 9,4 milioni di figli beneficiari.

Importi aggiornati dopo la rivalutazione

Nel 2026 gli importi della prestazione sono stati adeguati alla rivalutazione annuale dell’1,4%. L’importo minimo riconosciuto per ciascun figlio è pari a 58,30 euro, mentre quello massimo raggiunge 203,80 euro, in base alla fascia ISEE di appartenenza.

Alle somme base possono aggiungersi maggiorazioni previste dalla normativa, ad esempio per famiglie numerose, figli con disabilità, madri under 21 o nuclei in cui entrambi i genitori percepiscono redditi da lavoro. Secondo i dati diffusi dall’INPS, nei primi tre mesi del 2026 la misura ha coinvolto oltre 6 milioni di famiglie e circa 9,4 milioni di figli beneficiari.