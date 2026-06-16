Le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico giugno 2026 attendono l’arrivo della nuova mensilità. Secondo il calendario dei pagamenti previsto dall’INPS, gli accrediti destinati ai nuclei che già ricevono regolarmente la prestazione sono attesi tra il 18 e il 19 giugno, mentre per le domande più recenti o per le posizioni che richiedono verifiche e ricalcoli i tempi saranno più lunghi.

La misura, destinata al sostegno dei figli a carico, continua a rappresentare uno degli strumenti principali di supporto economico per le famiglie italiane. Le date di metà mese riguardano coloro che non hanno registrato variazioni nella situazione reddituale o familiare rispetto alle mensilità precedenti. In questi casi, il pagamento segue il calendario ordinario previsto dall’Istituto.

Assegno Unico giugno 2026: quando arrivano gli accrediti

Situazione diversa per chi ha presentato una nuova domanda nelle ultime settimane oppure è interessato da conguagli e aggiornamenti degli importi. Per queste pratiche, l’erogazione viene generalmente disposta nell’ultima settimana del mese, una volta completate le verifiche necessarie.

Tra gli aspetti più rilevanti della misura restano le maggiorazioni riconosciute alle famiglie con figli con disabilità, che si aggiungono all’importo ordinario dell’assegno. Gli incrementi previsti per il 2026 arrivano fino a 122,3 euro mensili per i figli non autosufficienti, 110,6 euro per i figli con disabilità grave e 97,68 euro per i figli con disabilità media. Le somme aggiuntive sono riconosciute per i figli fino ai 18 anni.

La scadenza del 30 giugno per aggiornare l’ISEE

L’importo dell’Assegno Unico varia in base all’ISEE del nucleo familiare. Chi non presenta una dichiarazione aggiornata mantiene il diritto alla prestazione, ma riceve esclusivamente l’importo minimo previsto dalla normativa. Lo stesso meccanismo si applica ai nuclei che superano la soglia ISEE massima stabilita annualmente.

Per questo motivo il 30 giugno rappresenta una data chiave. Entro tale termine è possibile presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida per il 2026, consentendo all’INPS di ricalcolare correttamente il beneficio. L’aggiornamento permette non solo di ottenere gli importi corretti per i mesi successivi, ma anche di recuperare eventuali differenze maturate a partire da marzo 2026, mese di applicazione degli importi aggiornati.

La DSU può essere trasmessa direttamente attraverso i servizi online dell’INPS, utilizzando anche la versione precompilata, oppure tramite CAF e patronati. Per molte famiglie, completare l’aggiornamento entro la fine del mese può evitare la perdita di somme spettanti e garantire un assegno calcolato sulla reale situazione economica del nucleo.