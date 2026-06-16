Gli studenti della classe IV E dell’Istituto Comprensivo Portella delle Ginestre di Vittoria sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo Iacono dal sindaco Francesco Aiello e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino. L’incontro è stato organizzato per celebrare il riconoscimento ottenuto dagli alunni nel concorso nazionale “Programma il Futuro”, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme al CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica.

Il risultato assume particolare rilievo perché ha portato gli studenti vittoriesi fino a Roma, dove lo scorso 9 giugno hanno ricevuto il premio assegnato nell’ambito della competizione dedicata alle competenze informatiche e al pensiero computazionale.

Ad accompagnare la classe durante il percorso è stata la docente Silvana Lena, presente anche all’incontro istituzionale insieme agli alunni. Il riconoscimento nazionale si aggiunge a un altro traguardo raggiunto nel corso dell’anno scolastico, con la vittoria della Festa dello Sport, confermando una partecipazione attiva degli studenti in ambiti differenti.

Premio nazionale per l’informatica, il riconoscimento agli studenti di Vittoria

Durante il confronto a Palazzo Iacono è stato richiamato il valore educativo dell’esperienza vissuta dalla classe. Il progetto premiato, infatti, non è stato presentato soltanto come un’attività legata alle competenze digitali, ma come un percorso costruito attraverso collaborazione, confronto e partecipazione tra gli studenti.

La capacità di lavorare in gruppo e di condividere idee è stata indicata come uno degli aspetti centrali dell’esperienza che ha portato al riconoscimento nazionale. Elementi che, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, hanno contribuito alla crescita della classe oltre l’aspetto strettamente tecnologico.

L’assessore Francesca Corbino ha sottolineato come il premio rappresenti «il riconoscimento di un percorso fatto di impegno, collaborazione e inclusione», evidenziando il ruolo svolto dagli insegnanti e dagli studenti nel raggiungimento dell’obiettivo.

Anche il sindaco Francesco Aiello ha espresso apprezzamento per il risultato ottenuto. «In questa esperienza vedo non solo il successo di un progetto, ma la crescita di una classe, di una comunità scolastica e di un percorso educativo che forma cittadini consapevoli», ha dichiarato il primo cittadino.

L’amministrazione comunale ha infine rivolto un riconoscimento all’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Portella delle Ginestre, estendendo i complimenti alla dirigenza, al personale e alla docente che ha seguito il progetto.