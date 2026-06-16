Nel confronto con la presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, Confcommercio Vittoria e Confcommercio Comiso hanno riportato al centro dell’agenda territoriale il tema del collegamento tra Kamarina e Scoglitti, considerato strategico per lo sviluppo turistico della fascia costiera. Al centro dell’incontro, oltre alle prospettive legate al turismo e alla valorizzazione delle produzioni locali, anche lo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali ritenute essenziali per migliorare l’accessibilità dell’area.

Tra i temi affrontati figura il progetto del ponte ciclopedonale tra Kamarina e Scoglitti, sul quale, secondo quanto emerso durante il confronto, è stata definita una soluzione progettuale che consentirà il passaggio di mezzi turistici elettrici e, in caso di necessità, anche dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Per le associazioni di categoria si tratta di un intervento destinato a rafforzare l’attrattività del litorale ragusano e a migliorare i collegamenti tra il borgo marinaro e l’area archeologica. Il presidente di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, ha definito il ponte un’infrastruttura attesa da tempo, capace di collegare due aree di particolare interesse storico e turistico.

Collegamento Kamarina-Scoglitti, nodo via della Fratellanza

Accanto al ponte, Confcommercio ha posto l’attenzione sulla riqualificazione della via della Fratellanza, considerata un’opera complementare per garantire un collegamento efficace anche al traffico veicolare.

Durante l’incontro, Schembari ha illustrato l’iter amministrativo necessario per avviare l’intervento. La strada, attualmente di proprietà privata, dovrà essere acquisita al patrimonio del Comune di Vittoria prima dell’avvio dei lavori. Un passaggio che richiede il via libera del Consiglio comunale.

«Ci auguriamo che il Consiglio possa procedere rapidamente – ha dichiarato Lenzo –. La via della Fratellanza è un’opera che serve al territorio, non a una parte politica».

Secondo Confcommercio, l’intervento potrebbe produrre effetti concreti già nel breve periodo, migliorando l’accessibilità verso il sito archeologico di Kamarina e l’area costiera di Scoglitti.

Turismo e infrastrutture

Al tavolo hanno partecipato anche il presidente provinciale e regionale di Confcommercio, Gianluca Manenti, il presidente di Confcommercio Comiso Orazio Nannaro e rappresentanti dei direttivi locali.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle opportunità offerte dal turismo delle radici, dal turismo enogastronomico e dalla valorizzazione delle produzioni del territorio. Per Manenti, tuttavia, la crescita del comparto turistico passa inevitabilmente dalla disponibilità di collegamenti adeguati e da infrastrutture in grado di sostenere la mobilità di residenti e visitatori.

L’associazione ha infine espresso l’auspicio che il percorso amministrativo possa procedere senza ulteriori rallentamenti, consentendo di sbloccare un intervento atteso da anni e considerato strategico per la competitività dell’intera fascia costiera ragusana.