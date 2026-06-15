La sicurezza a Vittoria torna al centro del dibattito politico dopo la lite avvenuta sabato sera durante i festeggiamenti religiosi in piazza Senia. Sull’episodio interviene il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che attribuisce all’amministrazione comunale la responsabilità di non aver affrontato con decisione il problema negli ultimi anni, sostenendo che le sole dichiarazioni di indignazione non siano sufficienti.
L’esponente azzurro commenta quanto accaduto affermando che gli episodi di violenza registrati in città non rappresenterebbero fatti isolati, ma il segnale di una situazione che, a suo giudizio, si protrae da tempo. Secondo La Rosa, cittadini, famiglie e commercianti denuncerebbero da anni criticità legate a risse, aggressioni e degrado urbano, chiedendo maggiori controlli e una presenza più incisiva delle istituzioni sul territorio.
Nel suo intervento, il segretario di Forza Italia critica le reazioni del sindaco Francesco Aiello, sostenendo che chi amministra la città non possa limitarsi a esprimere preoccupazione dopo ogni episodio di cronaca. «Chi governa da anni non può comportarsi come se fosse all’opposizione», afferma La Rosa, aggiungendo che «i cittadini chiedono fatti, controlli e prevenzione».
Tra le proposte richiamate dal dirigente politico figura quella di un presidio fisso della polizia municipale, misura che, secondo Forza Italia, contribuirebbe ad aumentare il controllo del territorio. La Rosa ricorda inoltre che in passato sarebbe stata annunciata una presenza costante delle forze dell’ordine, invitando l’amministrazione a passare dalle dichiarazioni agli interventi concreti.
L’intervento si conclude con un appello rivolto all’amministrazione comunale affinché venga predisposto un piano strutturato per affrontare il tema della sicurezza urbana. «Vittoria merita sicurezza, rispetto delle regole e amministratori capaci di assumersi il peso delle proprie scelte», dichiara il segretario cittadino, sostenendo che non bastino comunicati di circostanza dopo ogni emergenza.
Le dichiarazioni rappresentano una presa di posizione politica successiva all’episodio avvenuto in piazza Senia e riportano esclusivamente le valutazioni espresse da Forza Italia sulla gestione della sicurezza cittadina. Nel testo diffuso non vengono indicati ulteriori sviluppi relativi alla vicenda né elementi aggiuntivi sulla dinamica dell’episodio.