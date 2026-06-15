Mercoledì 17 giugno, alle 18:30, il chiostro del Centro Commerciale Culturale di via G. Matteotti 61 a Ragusa ospiterà la presentazione del volume “Carte, Storie, Comunità. Ricerche d’archivio e territorio ibleo”, un’opera dedicata allo studio della storia locale attraverso la documentazione archivistica. L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento sul patrimonio storico del territorio e sul lavoro di ricerca condotto negli archivi.

Il volume è curato da Carmelo Arezzo, Vincenzo Cassì, Alessandro D’Amato e Chiara Ottaviano ed è pubblicato da Abulafia Editore con il contributo del Rotary Club Ragusa. L’opera raccoglie ricerche dedicate al territorio ibleo, valorizzando fonti documentarie che consentono di ricostruire aspetti della storia e delle comunità locali.

Durante l’incontro, la presentazione sarà accompagnata dal dialogo tra i curatori e la professoressa Katia Blasco, che approfondirà i temi affrontati nel volume e il valore delle ricerche archivistiche come strumento per comprendere l’evoluzione del territorio.

L’Archivio di Stato di Ragusa promuove l’iniziativa in collaborazione con il Rotary Club Ragusa, il Comune di Ragusa, Archivio degli Iblei e la Società Ragusana di Storia Patria, realtà impegnate nella tutela e nella diffusione della conoscenza storica locale.

Il libro propone un percorso di studio basato sulla consultazione delle fonti archivistiche, mettendo al centro il rapporto tra documenti, memoria e comunità. Attraverso queste ricerche emerge infatti il ruolo degli archivi non soltanto come luoghi di conservazione, ma anche come strumenti di conoscenza del patrimonio culturale e dell’identità del territorio ibleo.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e offrirà un momento di confronto sui risultati delle ricerche raccolte nel volume e sul contributo che gli studi archivistici possono fornire alla ricostruzione della storia locale.