Da oggi, 15 giugno, entra in funzione il nuovo servizio di denunce online della Polizia di Stato, una piattaforma che consente ai cittadini di avviare telematicamente alcune procedure senza recarsi immediatamente negli uffici. La novità riguarda sia la presentazione di pre-denunce per specifiche tipologie di reato sia la segnalazione di smarrimento di beni personali, con modalità differenti a seconda dei casi.

Per alcune fattispecie, il sistema permette di compilare una pre-denuncia online, che dovrà però essere formalizzata entro 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato. L’appuntamento può essere prenotato direttamente attraverso la stessa piattaforma, semplificando così il passaggio successivo necessario per completare la procedura.

La fase iniziale del progetto è però sperimentale e interessa un numero limitato di uffici nel Lazio. Il servizio è infatti attivo presso le Questure di Rieti e Frosinone, oltre ai commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora. Coinvolti anche il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio con le relative sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio con diversi posti dipendenti, tra cui Roma Termini e Roma Tiburtina, e il Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria con le sezioni di Frosinone e Rieti.

Le tipologie di reato per cui è possibile utilizzare il nuovo sistema comprendono furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, indebito utilizzo di carte di credito e strumenti di pagamento e diffamazione online. In questi casi, la trasmissione telematica rappresenta il primo passaggio, ma non sostituisce la necessaria formalizzazione davanti agli operatori di Polizia.

Diversa è invece la procedura per gli smarrimenti di beni personali, servizio che da oggi è disponibile in tutta Italia. È possibile segnalare online la perdita di oggetti come cellulari, tablet, computer portatili, chiavi, denaro, bancomat, carte di credito, targhe, documenti di identità, libretti o tessere postali e contrassegni per il parcheggio invalidi, senza dover successivamente presentarsi presso un ufficio di Polizia per confermare la dichiarazione.

Una volta inviata la segnalazione, il verbale protocollato sarà disponibile nell’area personale del portale entro 96 ore. Il documento scaricato potrà essere utilizzato per richiedere il rilascio di duplicati o nuovi documenti e per eventuali altre procedure amministrative che richiedano la denuncia di smarrimento.

Il collegamento al portale “Denunce Online” è disponibile anche attraverso l’app IO, nella sezione dedicata ai servizi del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ampliando così i canali di accesso al nuovo sistema digitale.