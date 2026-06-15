Nei giorni successivi alle segnalazioni diffuse sui social riguardo al presunto mancato funzionamento della cella frigorifera del cimitero di Marina di Ragusa, il Comune interviene fornendo una ricostruzione dell’iter amministrativo già avviato per la sostituzione dell’impianto. Secondo quanto dichiarato dall’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono, le procedure sarebbero iniziate diversi mesi fa e l’installazione della nuova struttura è prevista entro circa quattro settimane.

L’iter amministrativo per la sostituzione

L’assessore spiega che il 13 febbraio 2026 sono state inserite, tra le somme a disposizione del nuovo appalto dei servizi cimiteriali, le risorse necessarie alla sostituzione della cella frigorifera del cimitero di Marina di Ragusa, definita malfunzionante e ormai obsoleta. Nello stesso intervento è stata prevista anche la riparazione della vasca refrigerata destinata alla conservazione degli animali.

Successivamente, secondo la ricostruzione fornita dall’amministrazione, l’invito alla gara è stato trasmesso il 14 maggio 2026, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 21 maggio.

Affidamento già disposto

Dopo le verifiche previste dalla normativa, il procedimento è proseguito con la redazione della determina dirigenziale di affidamento contrattuale n. 426 del 4 giugno 2026, per un importo complessivo di 18.544 euro, IVA inclusa.

Il Comune riferisce che la consegna e il montaggio della nuova cella frigorifera sono previsti tra circa quattro settimane, salvo diverse tempistiche operative.

La replica alle affermazioni diffuse sui social

Nella propria dichiarazione, Giovanni Iacono contesta le affermazioni secondo cui sull’intervento “non è stato fatto nulla”, sostenendo che tale ricostruzione sia “del tutto destituita di fondamento”. L’assessore evidenzia inoltre che gli atti relativi alla procedura amministrativa sono pubblici e consultabili attraverso il portale istituzionale del Comune di Ragusa.

La vicenda nasce quindi dal confronto tra le criticità segnalate sull’attuale impianto e la posizione dell’amministrazione comunale, che afferma di avere già completato le procedure necessarie all’affidamento dell’intervento e di attendere ora la fase di consegna e installazione della nuova struttura.