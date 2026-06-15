L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice è stato insignito del Premio “Eccellenze della Contea di Modica” per l’anno sociale 2025-2026, riconoscimento attribuito dal Lions Club Modica a personalità che hanno contribuito a valorizzare il territorio attraverso il proprio percorso umano e professionale. La cerimonia si è svolta nell’ambito della tredicesima edizione dell’iniziativa e ha offerto anche un momento di confronto pubblico sul tema delle migrazioni.

Originario di Ispica, Lorefice mantiene un legame consolidato con il territorio modicano, dove tra il 2009 e il 2015 ha svolto il ministero di parroco della Chiesa di San Pietro Apostolo, ricoprendo anche il ruolo di vicario foraneo del vicariato di Modica e successivamente quello di parroco-moderatore della parrocchia di San Paolo.

Nel corso della manifestazione, la presidente del Lions Club Modica, Sonia Calabrese, ha illustrato le motivazioni del riconoscimento, definendo il presule una figura che ha mantenuto salde le proprie radici e che ha sviluppato un ministero caratterizzato dall’attenzione verso le persone più fragili. Ha inoltre ricordato come sia «voce di dialogo e costruttore di ponti», capace di «unire e risvegliare le coscienze».

Il percorso ecclesiale di Lorefice è iniziato nella Diocesi di Noto, dove è stato ordinato sacerdote il 30 dicembre 1987. Accanto all’attività pastorale ha svolto incarichi nella formazione, come vicerettore del seminario vescovile e docente di teologia morale. Nel 2009 ha conseguito il dottorato in teologia con una ricerca dedicata alla Chiesa dei poveri nel pensiero di Giuseppe Dossetti e del cardinale Giacomo Lercaro, temi che hanno caratterizzato anche il suo successivo magistero.

La svolta è arrivata il 27 ottobre 2015, quando papa Francesco lo ha nominato arcivescovo di Palermo e primate di Sicilia. L’ordinazione episcopale è stata celebrata il 5 dicembre dello stesso anno nella cattedrale del capoluogo siciliano. Da allora il suo ministero si è concentrato su questioni sociali quali giovani, povertà, carcere e immigrazione.

Proprio il tema delle migrazioni è stato al centro del dialogo con il giornalista Enzo Scarso durante la cerimonia. Lorefice, recentemente eletto il 27 maggio 2026 presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della CEI e della Fondazione Migrantes, rappresenta oggi una delle figure più impegnate nel dibattito ecclesiale italiano sull’accoglienza e sulla tutela della dignità delle persone migranti.

Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Modica Maria Monisteri, il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie, la presidente del consiglio comunale di Modica Maria Cristina Minardo e il governatore eletto del Distretto Lions Sicilia Walter Buscema.

Al termine dell’evento è stato consegnato all’arcivescovo il mosaico in carta colorata “Un mare di abbracci”, realizzato dalla Cooperativa Filotea nell’ambito del progetto SAI MSNA Inshallah di Ispica, dedicato all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e guidato dal maestro d’arte camerunense Gilbert Ghislain Mbia Mbia.