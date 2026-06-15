A Ragusa, venerdì 13 giugno, la presentazione del volume “Corrispondenze – conversazioni immaginarie” di Angelo Aliquò è stata accompagnata da un’iniziativa che ha coinvolto anche il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP. In occasione dell’incontro, infatti, è stata realizzata una barretta celebrativa con un incarto speciale ispirato alla copertina del libro, successivamente donata ai partecipanti durante il firmacopie.

L’evento si è svolto in Piazza Matteotti, presso la Libreria Flaccavento, nell’ambito della rassegna EXTRA VOLUME, richiamando numerosi partecipanti interessati alla presentazione dell’opera pubblicata da ABULAFIA Editore.

Nel corso dell’incontro l’autore ha dialogato con Pippo Digiacomo, che ha firmato la prefazione del volume. Digiacomo ha definito il libro «un atto di omaggio ad alcuni grandissimi personaggi della nostra contemporaneità, fondamentali nella nostra formazione etica e culturale».

Lo stesso Aliquò ha spiegato il percorso che ha portato alla nascita dell’opera, affermando: «Per scrivere queste lettere ho attinto a romanzi di Sciascia, Bufalino e Foscolo, alle lettere di Pirandello e di Marta Abba».

Accanto alla presentazione editoriale, il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP ha scelto di celebrare l’iniziativa con una produzione dedicata. La grafica dell’incarto della barretta è stata realizzata da Lorenzo Campailla di Eliotecnica, prendendo spunto dalla copertina del libro.

L’autore ha distribuito le barrette ai presenti durante la sessione di firme. L’incarto speciale autografato (vedi foto sotto) sarà inoltre conservato nella sezione dedicata del Museo del Cioccolato di Modica, entrando così a far parte delle testimonianze legate alla storia e alla promozione del cioccolato modicano.

L’iniziativa rappresenta un incontro tra attività culturale e valorizzazione di una delle produzioni simbolo del territorio, attraverso un oggetto realizzato appositamente per l’occasione e destinato a essere conservato nel percorso museale.