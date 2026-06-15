Dopo una fase caratterizzata dall’alta pressione, la Sicilia si prepara ad affrontare un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di martedì 16 giugno, con il passaggio di una linea instabile che potrà favorire piogge e temporali su buona parte dell’isola, soprattutto durante le ore pomeridiane. La variazione sarà accompagnata anche da una diminuzione delle temperature nelle zone interessate dai fenomeni.
La mattinata dovrebbe iniziare con un quadro relativamente tranquillo. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, anche se non si escludono isolati fenomeni sui settori occidentali della regione. In questa fase le precipitazioni, laddove presenti, dovrebbero risultare localizzate.
Con il trascorrere delle ore, invece, l’instabilità atmosferica è prevista in aumento nelle aree interne, dove potranno svilupparsi piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potrebbero estendersi localmente anche verso le coste dei versanti tirrenici, in particolare quelli occidentali, mentre nelle restanti zone il cielo sarà generalmente parzialmente nuvoloso o nuvoloso.
Le temperature tenderanno a diminuire nelle aree interessate dalle precipitazioni, effetto legato proprio al passaggio della fase instabile. Non vengono invece segnalate particolari variazioni nelle altre zone dell’isola.
Sul fronte della ventilazione, i venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, con possibili rinforzi nel corso della giornata, soprattutto in concomitanza con i fenomeni temporaleschi.
Per quanto riguarda il mare, le condizioni previste indicano bacini poco mossi o mossi, senza particolari criticità segnalate nel quadro meteorologico descritto.
Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da una fase di instabilità soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, con una successiva tendenza a un generale miglioramento del tempo. Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani un’allerta meteo gialla in buona parte della Sicilia.