Gli Enti del Terzo Settore interessati a organizzare centri estivi e servizi socio-educativi per minori nel territorio di Ragusa possono presentare domanda entro il 30 giugno 2026. L’iniziativa, promossa dal Settore VII – Servizi alla persona e politiche dell’istruzione del Comune, punta alla costituzione di un elenco di soggetti idonei a realizzare attività dedicate ai bambini e ai ragazzi tra 0 e 17 anni nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2026.

Un elenco di operatori per le attività dedicate ai minori

L’avviso pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3355/2026, non assegna direttamente contributi o incarichi operativi, ma è finalizzato esclusivamente alla raccolta delle istanze necessarie per costituire un elenco di organizzatori ritenuti idonei. L’obiettivo dichiarato è individuare realtà capaci di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie residenti nel territorio comunale.

Le attività previste tra giugno e dicembre 2026

L’iniziativa riguarda l’organizzazione di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, strumenti che mirano al benessere psico-fisico dei minori durante il periodo compreso tra giugno e dicembre 2026. La fascia di età interessata comprende bambini e ragazzi dalla nascita fino ai 17 anni.

La costituzione dell’elenco consentirà all’amministrazione comunale di individuare soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’organizzazione delle attività previste dall’avviso, secondo quanto stabilito dalla documentazione pubblicata.

Dove reperire la documentazione

Il Comune di Ragusa ha pubblicato l’avviso e la relativa modulistica nella sezione dedicata agli Avvisi Pubblici del proprio sito istituzionale. Gli enti interessati dovranno presentare la domanda entro la data fissata del 30 giugno 2026, seguendo le modalità indicate nella documentazione ufficiale.