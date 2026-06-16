Marina di Ragusa si prepara a ospitare la Stramarina 12K, manifestazione podistica in programma domenica 21 giugno che punta a coinvolgere residenti, sportivi e associazioni del territorio in una mattinata dedicata all’attività fisica all’aria aperta. L’evento, promosso dall’ASD Corpo in Movimento con il patrocinio del Comune di Ragusa, si svolgerà lungo il litorale ragusano con un percorso di 12 chilometri che attraverserà alcuni dei tratti più suggestivi della costa.

La partenza e l’arrivo saranno collocati in Piazza Duca degli Abruzzi, punto di riferimento dell’intera manifestazione. I partecipanti dovranno presentarsi alle 7.30 per il ritiro della pettorina e delle ultime indicazioni organizzative prima dello start.

Stramarina 12K, percorso tra pista ciclabile e costa

Il tracciato si svilupperà lungo la pista ciclabile di Marina di Ragusa e altri segmenti del lungomare, offrendo un itinerario che unisce attività sportiva e valorizzazione del territorio. La formula scelta dagli organizzatori prevede due modalità di partecipazione: la gara competitiva riservata agli atleti maggiorenni e una camminata ludico-motoria aperta a persone di tutte le età.

L’obiettivo dell’iniziativa è ampliare la partecipazione oltre il tradizionale pubblico dei podisti, favorendo il coinvolgimento di famiglie, gruppi e associazioni interessate a trascorrere una mattinata all’insegna del movimento.

La manifestazione è infatti aperta anche alle realtà associative della provincia che intendano aderire all’evento. Una scelta che punta a trasformare l’appuntamento sportivo in un momento di aggregazione capace di coinvolgere l’intero comprensorio ibleo.

Premiazioni e ristoro al termine della manifestazione

Concluso il percorso, i partecipanti faranno ritorno in Piazza Duca degli Abruzzi dove sono previste le premiazioni e un momento di ristoro organizzato dagli organizzatori.

La data scelta coincide con il primo fine settimana dell’estate astronomica e rappresenta un’occasione per vivere gli spazi del lungomare attraverso un’iniziativa che coniuga sport, socialità e fruizione del territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione ai numeri indicati dagli organizzatori o tramite posta elettronica.