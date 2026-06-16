Aumentano gli adempimenti legati alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e i professionisti sono chiamati ad aggiornarsi su procedure e responsabilità sempre più articolate. Per questo motivo, giovedì 18 giugno, nella sala Molè della Provincia di Ragusa, l’Associazione Nazionale Commercialisti di Ragusa promuove un appuntamento formativo dedicato alle più recenti novità in materia di normative antiriciclaggio, rivolto agli operatori del settore e agli studi professionali.

Al centro dell’incontro ci saranno gli sviluppi normativi e operativi che incidono sull’attività quotidiana dei commercialisti. A guidare l’approfondimento sarà Giuseppina Spanò, componente del comitato scientifico nazionale Anc, che analizzerà temi come l’Analisi nazionale dei rischi, le procedure di adeguata verifica della clientela, la gestione delle schede di rischio e gli aspetti collegati alla prevenzione del finanziamento del terrorismo.

L’appuntamento si inserisce in un contesto nel quale la normativa richiede agli studi professionali controlli sempre più accurati sulla clientela e sulla tracciabilità delle operazioni. Tra gli argomenti previsti figurano anche la gestione dei rapporti con soggetti provenienti da Paesi considerati a rischio e la corretta predisposizione della documentazione richiesta dalla disciplina vigente.

Secondo il presidente di Anc Ragusa, Giovanni Frasca, il tema non può essere affrontato come un semplice obbligo amministrativo. «Il tema dell’antiriciclaggio non può essere considerato un semplice adempimento formale. È un terreno sul quale si misura la credibilità degli studi professionali e la loro capacità di essere presidio di legalità», ha dichiarato.

Frasca ha richiamato anche la necessità di una formazione costante per affrontare le novità introdotte dalla normativa e dagli strumenti di valutazione del rischio. Tra gli aspetti che richiedono maggiore attenzione, ha citato le schede di rischio del cliente, la gestione dei Paesi inseriti nelle black list e la costruzione del fascicolo della clientela. «La formazione continua è l’unico strumento che consente agli studi di operare con sicurezza e ai cittadini di avere fiducia nei professionisti», ha affermato.

Aggiornamento normative antiriciclaggio, il ruolo della formazione

L’incontro si svolgerà dalle 14.30 alle 18 e rientra nel programma di aggiornamento professionale che Anc Ragusa porta avanti sul territorio. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per l’applicazione delle disposizioni vigenti e favorire il confronto tra professionisti su una materia destinata ad avere un impatto crescente nell’attività degli studi.