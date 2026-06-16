Il Comune di Scicli ha deciso di avviare azioni legali in sede civile e penale contro utenti dei social network, alcuni già identificati e altri ancora anonimi, ritenuti responsabili di attività diffamatorie nei confronti dell’ente e dei suoi dipendenti. La decisione arriva dopo quella che l’amministrazione definisce una crescente campagna di contenuti denigratori diffusi online, tra post, video e notizie ritenute non corrispondenti alla realtà.

Al centro della vicenda vi sono, secondo quanto comunicato dall’ente, alcune pagine Facebook e profili social che pubblicano con continuità contenuti critici sull’attività amministrativa. Il Comune di Scicli sostiene che in diversi casi siano state diffuse informazioni false o manipolate, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale, con particolare riferimento a presunti problemi legati alla pubblica igiene e ad altri temi di interesse collettivo.

L’amministrazione ritiene che tali pubblicazioni abbiano contribuito ad alimentare un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni cittadine, incidendo sulla percezione dell’operato degli uffici comunali e dei lavoratori impegnati nei servizi pubblici. Da qui la scelta di rivolgersi all’autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità e ottenere, se ne ricorreranno i presupposti, il risarcimento dei danni.

Azioni legali contro la diffamazione sui social

Il provvedimento annunciato dal Comune punta a contrastare quello che viene descritto come un utilizzo improprio delle piattaforme digitali. L’obiettivo dichiarato è verificare se alcuni contenuti pubblicati online possano configurare ipotesi di diffamazione o altre violazioni previste dalla normativa vigente.

La scelta di intraprendere un percorso giudiziario arriva in un contesto in cui il rapporto tra istituzioni e comunicazione sui social è sempre più al centro del dibattito pubblico. Da una parte la libertà di critica e di espressione, dall’altra la tutela della reputazione delle amministrazioni e delle persone che operano all’interno degli enti pubblici.

Cosa potrebbe accadere

L’avvio delle iniziative legali non comporta automaticamente l’accertamento di responsabilità. Saranno eventuali indagini e successivi procedimenti a stabilire la fondatezza delle contestazioni avanzate dal Comune. Nel frattempo, l’ente ha confermato la volontà di difendere la propria immagine istituzionale e quella della comunità locale da contenuti ritenuti lesivi.

La vicenda potrebbe avere sviluppi nelle prossime settimane, soprattutto nel caso in cui le autorità competenti procedano all’identificazione degli autori dei profili anonimi finiti nel mirino dell’amministrazione.