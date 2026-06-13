Una arresto spaccio Modica è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di una donna di 34 anni, in applicazione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania.
La misura riguarda una condanna definitiva per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata rintracciata in un’abitazione del centro cittadino e condotta in carcere. Il provvedimento prevede l’espiazione di una pena pari a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione, già divenuta definitiva.
La vicenda si è sviluppata nelle ultime ore nell’ambito delle attività di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno localizzato la donna all’interno di un’abitazione del centro storico, dove si trovava in quel momento.
Dopo le verifiche di rito, è stato eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.
La 34enne era stata condannata in via definitiva per il concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Ultimate le formalità, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Catania, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.