Un controllo della Polizia di Stato a Vittoria si è concluso con l’arresto di una giovane di 19 anni, cittadina tunisina, accusata di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento della droga. La giovane è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione è stata condotta dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria nel corso di un’attività di controllo sul territorio.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale nei confronti della ragazza, rinvenendo 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente.

Gli elementi raccolti hanno portato alla contestazione del reato di detenzione di droga finalizzata allo spaccio, ipotesi prevista dall’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti.

Al termine delle procedure di identificazione e degli accertamenti di rito, la diciannovenne è stata arrestata e successivamente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’indagine resta nella fase preliminare e la posizione dell’indagata sarà valutata nelle sedi previste dalla legge.