La discussione sul rendiconto di gestione accende nuovamente il confronto politico a Vittoria. Dopo la seduta del Consiglio comunale dedicata all’approvazione del documento finanziario, Forza Italia ha ribadito la propria distanza dall’operato della giunta guidata dal sindaco Francesco Aiello, arrivando a chiedere pubblicamente le dimissioni dell’amministrazione.
Il partito di opposizione ha spiegato la scelta dell’astensione durante il voto come una decisione politica e tecnica, sottolineando di non voler sostenere l’azione amministrativa degli ultimi anni ma, allo stesso tempo, di mantenere una posizione distinta rispetto a un voto contrario.
Forza Italia Vittoria critica il rendiconto
In una nota diffusa dalla segreteria cittadina, il partito ha chiarito che l’astensione non rappresenta una condivisione dei risultati illustrati dall’amministrazione comunale.
«La nostra astensione non deve essere interpretata come una condivisione dei risultati presentati», scrive Forza Italia, sostenendo che la scelta sia stata dettata dalla volontà di separare il giudizio politico dall’esame tecnico del documento contabile.
Secondo gli esponenti azzurri, il rendiconto sarebbe il riflesso di una gestione caratterizzata da criticità amministrative e da scelte ritenute insufficienti per affrontare le principali esigenze della città.
La posizione del partito arriva in una fase politica particolarmente delicata, a pochi mesi dalla conclusione del mandato amministrativo e mentre il dibattito sulle prospettive future della città entra sempre più nel vivo.
Le richieste all’amministrazione Aiello
L’affondo più netto riguarda la tenuta della maggioranza consiliare. Forza Italia sostiene che l’esecutivo comunale non disponga più della compattezza politica necessaria per proseguire l’azione di governo.
«L’amministrazione Aiello non è più nelle condizioni di potere continuare ad amministrare Vittoria», afferma il partito, che collega questa valutazione alle tensioni interne registrate nel corso della consiliatura.
Gli azzurri parlano di un bilancio politico negativo maturato durante i cinque anni di governo cittadino, accusando l’amministrazione di non avere fornito risposte adeguate ai problemi del territorio né di avere costruito una prospettiva di sviluppo per la comunità vittoriese.
Forza Italia annuncia comunque l’intenzione di continuare a svolgere il proprio ruolo dai banchi dell’opposizione, mantenendo attività di controllo e proposta all’interno dell’aula consiliare.
Il rendiconto di gestione rappresenta uno degli atti più importanti dell’attività finanziaria degli enti locali. Il documento certifica infatti i risultati della gestione economica e patrimoniale dell’anno precedente e costituisce uno strumento fondamentale per valutare lo stato dei conti comunali.
A Vittoria il Consiglio comunale è composto da maggioranza e opposizione chiamate periodicamente a esprimersi sui principali strumenti finanziari dell’ente, tra cui bilancio di previsione e rendiconto. Il confronto su questi atti assume spesso una forte valenza politica perché consente alle forze presenti in aula di misurare il grado di consenso e la stabilità dell’amministrazione in carica.