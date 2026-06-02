A Ragusa, con focus su Marina di Ragusa, arriva in Consiglio comunale una proposta che riapre il dibattito sulla gestione del lungomare Andrea Doria e della sua isola pedonale.
Il consigliere comunale Sergio Firrincieli ha presentato un’iniziativa che prevede la sospensione della pedonalizzazione nei mesi invernali, dal 1° novembre al 31 marzo, con l’obiettivo di adattare la regolamentazione alle diverse fasi stagionali della frazione marinara.
La proposta sarà discussa nelle prossime sedute del Consiglio comunale di Ragusa.
Una Marina di Ragusa “a doppia stagione”
Secondo quanto illustrato nell’atto consiliare, Marina di Ragusa vive una forte differenza tra estate e inverno.
Da aprile a ottobre il lungomare Andrea Doria è caratterizzato da flussi turistici intensi, mentre nei mesi invernali si registra un forte calo di presenze, con una prevalenza di residenti e attività ridotta.
In questo contesto, secondo Firrincieli, la pedonalizzazione continua potrebbe incidere negativamente sulla vivibilità commerciale del lungomare.
La proposta: riapertura veicolare in inverno
L’iniziativa prevede:
- sospensione dell’isola pedonale dal 1° novembre al 31 marzo
- riapertura al traffico veicolare regolamentato
- sosta breve per favorire accesso ai negozi
- ripristino automatico della pedonalizzazione dal 1° aprile
Il consigliere sottolinea che la misura non intende mettere in discussione la pedonalizzazione estiva, considerata positiva per sicurezza e attrattività turistica.
«D’estate è una scelta vincente, d’inverno serve adattamento», è la linea espressa nella proposta.
Impatto su commercio e accessibilità
Secondo il documento, nei mesi freddi la riduzione dell’accessibilità al lungomare potrebbe penalizzare bar, ristoranti e attività commerciali, già soggette a un calo naturale del fatturato stagionale.
La riapertura temporanea, viene evidenziato, avrebbe l’obiettivo di mantenere viva l’area anche fuori stagione e sostenere l’economia locale.
Attesa in Consiglio comunale
La proposta sarà ora esaminata dal Consiglio comunale di Ragusa, dove si aprirà il confronto politico sulla gestione stagionale del lungomare di Marina di Ragusa.
Firrincieli invita a una valutazione “pragmatica e legata ai bisogni reali del territorio”, con l’obiettivo dichiarato di bilanciare vivibilità urbana e sostegno al commercio locale.
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